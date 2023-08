Razlika, ki bode v oči: Slovenija z Dončićem in brez njega

Klemen Prepelič in Luka Dončić sta proti Črni gori dosegla skoraj polovico vseh slovenskih točk (17 in 34 od 104).

Klemen Prepelič in Luka Dončić sta proti Črni gori dosegla skoraj polovico vseh slovenskih točk (17 in 34 od 104). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski košarkarji so v torek odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo na domačem parketu. V polnih Stožicah so premagali Črnogorce, občinstvo pa je navduševal kapetan Luka Dončić, saj je prispeval kar 34 točk, 14 asistenc in 13 skokov. Njegova izjemna predstava, teh je košarkarski svet že vajen, je odmevala tudi v ZDA, kjer z zanimanjem spremljajo predstave zvezdnika Dallasa, ki se bo konec tedna na prijateljskem turnirju v Malagi pomeril tudi z Američani.

Slovenska reprezentanca je osmoljencu Vlatku Čančarju zaželela čimprejšnje okrevanje in mu sporočila: "Čane, s tabo smo!" Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Druga postava si tega ne sme privoščiti

Klemen Prepelič je pred torkovo tekmo prejel posebno priznanje zlata žoga za presežen mejnik 50 uradnih nastopov za izbrano vrsto. Presegel ga je lani, trenutno pa je že pri številki 57. Ta se bo do začetka SP, pred njim bo Slovenija odigrala še generalko z Japonsko, dvignila na okroglih 60. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O tem, kako veliko pomeni slovenski reprezentanci 24-letni Ljubljančan, še zlasti po tem, ko se je na seznamu poškodovanih Edu Muriću pridružil še Vlatko Čančar, je po zadnji tekmi spregovoril Klemen Prepelič. Tridesetletni Štajerec je bil drugi najboljši strelec Slovenije. Dosegel je 17 točk, večinoma v najbolj pomembnih trenutkih srečanja, ko se je lomil rezultat.

"V določenih segmentih smo pokazali napredek, seveda pa to še ni tista košarka, ki jo želimo igrati na prvenstvu. Tudi sam sem v dobri formi, zelo samozavesten na treningih, je pa res, da je precejšnja razlika, ko je na igrišču Luka Dončić, oziroma ko moram jaz voditi igro. Druga postava si preprosto ne sme privoščiti, da ji tekmec naredi delni izid 10:0," je opozoril na težavo, ki jo bo morala Slovenija do začetka svetovnega prvenstva odpraviti.

Luka Dončić je proti Črni gori, pri kateri je v obrambi izstopal dolgoletni zvezdnik v ligi NBA Nikola Vučević, dopolnil "trojni dvojček" že pred koncem tretje četrtine. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dončić na parketu ne bo mogel prebiti od prve do zadnje sekunde, v obdobju, ko se bo odpravil na klop po zaslužen počitek, pa si njegovi soigralci ne bodo smeli privoščiti tako slabega izkupička, kot so ga na primer v torek. Takrat so Črnogorci spretno izkoristiti odsotnost Dončića in hitro ujeli gostitelje. V nadaljevanju priprav bo poskušala izbrana vrsta zajeziti to razliko in s tem pridobiti širino.

Viden napredek Bineta Prepeliča

V začetni peterki sta se znašla tako Bine Prepelič kot Jordan Morgan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na torkovi tekmi s Črno goro je imela Slovenija najvišje pozitivno razmerje točk (indeks +/-) v obdobju, ko sta bila na parketu Luka Dončić in Jordan Morgan. Njun indeks znaša +14, takoj za njima pa sta bila bratranca Klemen in Bine Prepelič (oba +12). Zadnji si je po dvoboju prislužil pohvale iz ust starejšega sorodnika, ki si je zgradil že uveljavljen status v svetu košarke.

"Bine Prepelič se je odlično odrezal. Vidno je napredoval in zagotovo spada v krog igralcev, ki lahko delno nadomestijo Vlatka Čančarja," je prepričan, da bi se lahko z nadaljevanjem takšnih predstav znašel na seznamu končnih potnikov na SP. Bine Prepelič, ki je prejšnji teden dopolnil 22 let, je sicer na parketu prebil 22 minut, prispeval pa 10 točk (met iz igre 4/5) in pet skokov.

Slovenska košarkarska zasedba je danes odpotovala v Andaluzijo, kjer jo konec tedna čakata atraktivna izpita. Najprej v petek proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakom Špancem, dan pozneje pa še proti ZDA. Oba dvoboja, ki bosta odigrana v sklopu praznovanja 100-letnice delovanja španske košarkarske zveze, Dončića pa bo pričakala še posebna nagrada za košarkarske dosežke, se bosta začela ob 21.30 po slovenskem času.