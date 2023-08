Slovenska košarkarska reprezentanca se je na peti pripravljalni tekmi soočila s svetovnimi in evropskimi prvaki Španci. Luka Dončić in soigralci so tekmo odprli s petimi trojkami, nakar so domači v drugi četrtini zaigrali resneje v obrambi, jo dobila s 25:14 in na glavni odmor odšla s prednostjo 51:41. V zadnji so prednost samo še višali in vodili tudi za 22 točk! Končni izid 99:79. Prava streznitev za slovensko reprezentanco, ki se je prvič v teh pripravah soočila z res agresivno obrambo. Dončić je tako dal zanj skromnih 17 točk (nad njim 10 osebnih napak, zadel je le pet prostih metov iz 10 poizkusov) in imel pet asistenc in šest skokov.

Prijateljska tekma (Malaga):



Petek, 11. avgust:

Španija : Slovenija 99:79

Dončić 17, Prepelić in Blažič po 11, Tobey in Hrovat po 10;

Po torkovem srečanju, na katerem je Slovenija na krilih Luke Dončića (34 točk, 14 asistenc in 13 skokov) premagala Črno goro, so se najboljši (zdravi) košarkarji, kar jih v tem trenutku po mnenju Aleksandra Sekulića premore Slovenija, odpravili v Malago. Za dve izjemno zahtevni preizkušnji: najprej z gostitelji, v soboto pa še z ZDA. Obe reprezentanci bosta na svetovnem prvenstvu glavni favoritinji za osvojitev naslova, s tem pa tudi pravi pokazatelj moči slovenske reprezentance.

Za Špance je bila to šele druga tekma v sklopu priprav za svetovno prvenstvo. Na prvi tekmi so nadigrali Venezuelo (87:57), prvega tekmeca Slovenije na SP. Zasedba Sergia Scariola se lahko pohvali z močno postavo pod obročema na čelu z bratoma Hernangomez, Santiagom Aldamo in Usmanom Garubo.

Foto: Baloncesto España Začetek tekme je bil za Slovenijo vrhunski. Prvi štirje meti so bili izza črte in vse trojke so šle skozi mrežico (12:2). S peto na tekmi (dve od teh je zadel Gregor Hrovat) so vodili z 19:8. V prvi peterki so ob Hrovatu začeli še kapetan Dončić, Jaka Blažič, Jordan Morgan in Bine Prepelič. Slovenija je prvo četrtino, ko ne eni ne drugi niso prikazali tiste prave obrambe, ki osvaja lovorike, dobila le za točko (27:26). Pa je vodila že za 13, saj je sledil delni izid 16:4 za Španijo. Od poškodbi najboljših dveh slovenskih košarkarjev na položaju štiri (Edo Murić in Čančar), ki bosta izpustila mundobasket, je del tekme na tem igralnem mestu igral Dončić.

Foto: Baloncesto España Ko je zvezdnik Dallasa v drugi četrtini ob agresivni obrambi zadel za vodstvo s 35:32, je nerodno pristal na nogah in v bolečini odšel v slačilnico (bil je pri 12 točkah). Selektor Sekulić je zaradi ugovarjanja (očitno je želel osebno napako nad Luko) dobil tehnično napako. Z Luko vendarle ni bilo hujšega, po nekaj minutah se je vrnil v igro. Takrat je Rudy Fernandez zadel trojko in dve minuti pred glavnim odmorom je domača ekipa sploh prvič povedla (40:38). Španci so igrali vse bolje - na obeh straneh igrišča - in v obrambi "zagrabili" Dončića. V drugi četrtini so dali Slovenci samo 14 točk in po 20 minutah je bilo na semaforju 51:41. Dončić je bil s 14 točkami prvi strelec Slovenije, Hrovat jih je dal 10 (vse v prvi četrtini). Pri Španiji so izstopali Santi Aldama (10 točk) in brata Hernangomez (po devet).

Foto: Baloncesto España Slovenci so dobro odprli tudi drugi polčas, s petimi zaporednimi točkami (Dončić je za znižanje na 46:51 zadel za tri). A v nadaljevanju priključka niso ujeli. Z dvema atraktivnima zabijanjema v zadnji minuti tretje četrtine so Španci obdržali dvomestno prednost (73:63).

Tekma je bila vse bolj trda v obrambi (trajala je kar dve uri in 12 minut), mladi Bine Prepelič se ni dal zvezdnikom Španije in v zadnji četrtini je dobil nešporten udarec s komolcem v glavo s strani Willyja Hernangomeza. Naslednje minute so pripadle domačim, ki so igrali zagnano, kot bi že šlo za prvenstvo. In tri minute pred koncem so povedli za 20 (90:70), minuto pred zadnjo sireno pa največ na tekmi 99:77. Zadnjo četrtino so dobili s 26:16 in tekmo z 99:79. Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Dončić s 17 točkami, enajst sta jih dosegla Blažič in Klemen Prepelič, deset pa Hrovat in Mike Tobey.