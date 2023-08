Poslastica z Dončićem in čudežnim najstnikom, ki jo bo spremljal ves svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski sladokusci v ZDA že nestrpno čakajo na 25. oktobra. Takrat naj bi prvič v ligi NBA nastopil mladi Francoz Victor Wembanyama, št. 1 letošnjega nabora, ki mu v dresu San Antonio Spurs napovedujejo bleščečo kariero. Usoda je hotela, da bo 19-letni mladenič, visok kar 224 centimetrov, čare lige NBA najprej spoznal v teksaškem spopadu proti Dallasu, kar pomeni, da bo imel že na začetku opravka z enim najboljših košarkarjev na svetu, pet let starejšim Luko Dončićem.

Nova sezona lige NBA, v kateri naslov brani Čančarjev Denver, se bo začela 24. oktobra. Uvodni večer bo postregel s številnimi poslasticami. Kevin Durant bo tako s Phoenixom gostoval pri nekdanjem klubu Golden State, za težko pričakovani spektakel v dvorani Chase Center pa so že pošle vse vstopnice.

Branilci naslova Denver Nuggets bodo v novo sezono vstopili proti Los Angeles Lakers, ki so ga letos izločili v konferenčnem finalu. Kaj pa Dallas Mavericks, ki so v prejšnji sezoni razočarali navijače in kljub rekordno uspešni sezoni Luke Dončića, drugega najboljšega strelca tekmovanja, ostali brez nastopa v končnici?

Ognjeni krst Francoza proti slovenskemu zvezdniku

Luka Dončić v novi sezoni lige NBA pričakuje bistveno boljše rezultate od tistih, ki jih je Dallas dosegal v prejšnji. Foto: Reuters Teličke po poročanju ameriškega novinarja Marca Steina čaka zelo zanimiva uvertura v novo sezono, saj naj bi gostovali pri San Antoniu. Tako se v dvorani AT&T Center obeta zvezdniški spopad med dvema Evropejcema, ki vzbujata ogromno zanimanja.

Če Dončić že spada med največje zvezdnike lige NBA, konec tedna pa bo nastopil proti nekaterim izmed njih na prijateljski tekmi z ZDA v Malagi, pa ima 19-letni Victor Wembanyama v poletnem času drugačne načrte. Z izbrano vrsto ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, ampak je dal v ospredje pripravo za krstno sezono v ligi NBA. Nekajkrat je nastopil v poletni pripravljalni ligi, zdaj pa namerava formo vzdigniti do te mere, da bi se na uvodni tekmi sezone predstavil v čim boljši luči.

Košarkarska javnost v ZDA od mladega francoskega orjaka, ki ga odlikuje tudi natančen met z razdalje, pričakuje ogromno. Nastavljen je za bodočega zvezdnika lige NBA, ki bi lahko k vrhu tekmovanja dvignil tudi San Antonio. Ognjeni krst bo tako doživel proti pet let starejšemu Slovencu, ki mu pred novo sezono ne manjka motivacije, saj želi z nekoliko prevetreno zasedbo Dallasa in veliko boljšo telesno pripravljenostjo od tiste, s katero je začel nastope v ligi NBA lani, znova poseči po najvišjih mestih.