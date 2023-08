Košarkarska reprezentanca odhaja na Japonsko, selektor prekrižal še ...

Deset dni pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonsko odhaja slovenska košarkarska reprezentanca. Luka Dončić in soigralci še naprej govorijo o kolajni, čeprav popotnica s pripravljalnih tekem ni najboljša. V ponedeljek so že zadnjič trenirali v Stožicah. Pred tem sta pred novinarje stopila selektor Aleksander Sekulić in kapetan Luka Dončić. Selektor je s seznama potnikov črtal še centra Aljaža Kunca in Jordana Morgana.

Slovenski košarkarji so odigrali šest pripravljalnih tekem: s Kitajci in Črnogorci so tesno zmagali, dvakrat izgubili z Grki, minuli konec tedna pa za 20 izgubili s Španci in za 30 z Američani. To sta bili edini tekmi, ko je nasprotnik igral zares agresivno obrambo. Španci so omejili tudi Luko Dončića. Zdi se, da, ko Luka ne doseže dvojnega dvojčka in ne da okoli 30 točk, je zmago težko doseči.

Odločitev o naturaliziranem Američanu

Mike Tobey, ki se je treningom priključil šele pred tednom dni, je dal 10 točk in imel osem skokov proti Španiji, ko je dal Jordan Morgan le dve točki; Jordan je začel s treningi v Sloveniji že sredi julija, še pred uradnim začetkom priprav. Izstopal je na prvi tekmi z Grčijo (16 točk ), na vseh je bil v prvi peterki. Dončić, ki je predlani izvrstno igral s Tobeyjem na olimpijskih igrah, to poletje prvič igra z Morganom.

Selektor je danes sporočil, da je s seznama potnikov na daljni Vzhod črtal dva centra, Aljaža Kunca in Jordana Morgana.

Reprezentanca Slovenije, ki potuje na Japonsko:



Branilci: Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Žiga Šamar

Krila: Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Jakob Čebašek, Gregor Glas

Centri: Bine Prepelič, Žiga Dimec, Mike Tobey

V soboto še zadnja pripravljalna tekma

Slovence v soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma, z Japonci, nato pa bodo imeli teden dni za trening in pripravo na tekme skupine F: 26. avgusta prvo igrajo z Venezuelo, dva dni zatem z Gruzijo in 30. z Zelenortskimi otoki. Vse tekme bodo ob pol dveh popoldne po srednjeevropskem času. Prvi dve reprezentanci se uvrstita naprej, v skupini K bosta nato igrali z najboljšima iz skupine E (Nemčija, Finska, Avstralija, Japonska).