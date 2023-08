Dončića čaka že na uvodu prav poseben test

Skupinski del NBA Cup se bo začel 3. in bo potekal do 28. novembra, tekme pa bodo potekale ob torkih in petkih. Četrtfinale, polfinale in finale bodo nato na sporedu od 4. do 9. decembra v Las Vegasu, kjer bodo okronali prvega pokalnega prvaka.

Vseh 30 klubov je razporejenih v šest skupin po pet ekip. Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so dobili mesto v skupini B zahodne konference skupaj z aktualnimi prvaki Denver Nuggets (Vlatko Čančar zaradi poškodbe kolena še ne bo igral), Los Angeles Clippers, New Orleans Hornets in Houston Rockets. Dončić bo prvo tekmo igral 3. novembra proti Nikoli Jokiću in soigralcem, kar bo predstavljal prav poseben test.

Goran Dragić je zadnjo sezono končal pri Milwaukee Bucks, ni pa še znano, kje bo nadaljeval kariero.

V izločilne boje bo napredovalo osem ekip – iz vsake konference po štiri. Iz vsake od šestih skupin bo avtomatično napredoval zmagovalec (šest ekip), preostali mesti pa se bosta odprli za najboljši dve drugi ekipi iz vseh skupin zahodne in vzhodne konference.

Prvak NBA Cup bo prejel pol milijona dolarjev, poraženec finala 200 tisoč ameriških dolarjev, medtem ko polfinalista vsak po 100 tisočakov. Dosežki v pokalnem tekmovanju ne bodo vplivali na razvrstitev v redni sezoni lige NBA.