Krka se je okrepila z Američanom

"Pod košem smo iskali izkušenega igralca, ki bo s svojo prisotnostjo v raketi krepil samozavest naše ekipe na obeh straneh igrišča. Verjamem, da nam vse to prinaša prav Zena Edosomwan," je ob podpisu pogodbe povedal direktor kluba Jure Balažić.

Zena Edosomwan se je rodil v Los Angelesu, kjer se je seznanil s košarko, nato pa leta 2017 na univerzi Harvard diplomiral iz vzhodnoazijskih študij. Po končanem igranju v ligi NCCA je igral v Mehiki, Kanadi in na Finskem.

V kanadski ligi, ki se je sklenila pred dnevi, je Edosomwan z ekipo Ottawe prišel do četrtfinala. V letošnji sezoni je na tekmo beležil po 9,3 točke, 8,8 skoka in 1,4 podaje. V minuli sezoni se je uspešno preizkusil tudi v Evropi. Na Finskem je z ekipo Seagulls postal državni prvak. Na 44 tekmah je v povprečju dosegel 12,3 točke, 10,9 skoka in 1,1 podaje na tekmo.

Dončića v Dallasu čakajo novi soigralci

Greg Brown III se seli v Teksas. Foto: Guliverimage Moštvo v severnoameriški košarkarski ligi NBA Dallas Mavericks sestavlja igralski mozaik za naslednjo sezono. Kot so sporočili na klubski spletni strani, so pri Dallasu podpisali pogodbe s tremi košarkarji. Zasedbi, v kateri igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so se pridružili Greg Brown III, Jordan Walker in Joe Wieskamp.

Gre za mlade igralce. Najmlajši Greg Brown III je star komaj 21 let, Jordan Walker in Joe Wieskamp pa Dončićeva vrstnika, Walker je avgusta dopolnil 24 let, Wieskamp pa bo 24 konec meseca. Za Dallas bosta igrala tudi Derrick Jones mlajši in Grant Williams.

Po Kyrieju Irvingu, Sethu Curryju in Danteju Exumu je novo pogodbo s teksaško zasedbo sklenil tudi Dwight Powell.

LTH Castings svoje vrste okrepil še z Luko Filipičem

Po Elvisu Keriću LTH Castings predstavlja drugo okrepitev za prihajajočo sezono 2023/24. Dres škofjeloškega prvoligaša bo v Ligi Nova KBM in Pokalu Spar nosil tudi 20-letni Luka Filipič, so sporočili iz gorenjskega kluba.

Luka Filipič (193 cm, 2003) je v lanski sezoni nastopal za Ilirijo, s katero se je prvič v karieri preizkusil tudi na mednarodni sceni. Za ljubljansko moštvo je ob domačih tekmovanjih namreč pomembne minute za razvoj dobil tudi v pokalu Alpe Adria.

Foto: KK Škofja Loka

"Najprej zahvala klubu za priložnost in zaupanje, ki ga bom poizkušal upravičiti. Ob prestopu se počutim dobro in moram reči, da že nestrpno pričakujem začetek priprav in tekem," je ob menjavi sredine povedal Filipič in dodal, da se veseli dela s trenerjem Luko Bassinom: "Naš glavni cilj bo seveda obstati med elito, kar pa ne pomeni, da nismo sposobni boljših rezultatov. Verjamem, da se lahko uvrstimo višje kot zgolj na predzadnje mesto. Sam se bom trudil z vsakim treningom in tekmo dati vse od sebe in na tak način pomagati ekipi. Vsekakor bo v pomoč tudi to, da nekaj novih soigralcev dobro že poznam."

Filipič je svoje prve košarkarske korake naredil v Ljutomeru, v mlajših selekcijah pa nato nosil še dres KŠ Sani Bistrica, Cedevite Olimpije in Janč. Pred prihodom v Ilirijo je zastopal še barve takratnega prvoligaša Zlatoroga.

Pred Filipičem je LTH Castings že potrdil prihod Elvisa Kerića, nadaljnjo zvestobo klubu pa so obljubili Siniša Bilić, Stefan Ristić, Rade Rodić in Nace Frelih.

