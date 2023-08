Mladeniču se je odprla pot, da zaigra v prvi peterki z Luko Dončićem

Letošnje poletje si bo 22-letni Bine Prepelič za vselej zapomnil. Odprla se mu je pot do svetovnega prvenstva, o katerem je kot otrok vselej sanjal. Po poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja se je sprostilo mesto, a je moral z borbenostjo in kakovostjo upravičiti svojo vozovnico za Japonsko.

"Pred začetkom si nisem predstavljal, da bom igral v začetni peterki. Nekako se je odprla ta pot in treba jo je izkoristiti, se dokazati. Nič mi ni bilo podarjeno. Vse sem si priigral na treningih z borbenostjo. Tudi na prijateljskih tekmah sem pokazal, da lahko igram. Da lahko prinesem borbenost v ekipo, ki nam pomaga nekako zakrpati luknjo, ki je nastala po poškodbi Vlatka (Vlatko Čančar, op. a.) na mestu krilnega centra," je o svojem položaju v slovenski članski reprezentanci spregovoril Bine Prepelič.

Vsega 22-letni košarkar – rojstni dan je praznoval 5. avgusta – je nepričakovano dobil mesto na letalu za Japonsko, kjer bo Slovenija od 26. avgusta na otoku Okinava igrala uvodni skupinski del svetovnega prvenstva. A le če gledamo z vidika koledarskega leta 2023, ko je Sekulić za nastop na letošnjem največjem košarkarskem dogodku računal na Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki pa sta si oba huje poškodovala koleno.

Z Dončićem mu je lažje igrati, bratranec Klemen nanj ne gleda kot na sorodnika

A je treba kljub vsemu prepričati trenerja, da mu je ponudil priložnost. In Bine je s svojo borbenostjo in požrtvovalnostjo prepričal Aleksandra Sekulića, da mu je namenil celo mesto v prvi peterki skupaj z Luko Dončićem.

Z bratrancem Klemnom sta letos poleti veliko trenirala skupaj. Foto: Vid Ponikvar

Igrati z velikanom svetovne košarke je privilegij, izpostavlja Prepelič: "Lahko rečem, da je lažje igrati z njim, ker se nam preostalim odpira več prostora. Zaradi razgledanosti, košarkarskega IQ in pregleda – enostavno vse vidi – je lažje igrati z njim."

Kot mentor mu je tudi bratranec Klemen Prepelič, a zaradi tega nima nobenih dodatnih ugodnosti: "Malce lažje je, vendar ni razlike. Name ne gleda kot na bratranca. Če bom kaj naredil narobe, mi bo povedal tako kot drugim. Ne dela nobenih razlik. Jaz moram biti do vseh spoštljiv."

Športni direktor mu je svetoval glede telesne pripravljenosti in je takoj poprijel za delo

V zadnjem letu se je veliko posvečal telesni pripravljenosti in izgubil celo deset kilogramov. Športni direktor belgijskega kluba Charleroi Alex Hervelle mu je v začetku zadnje sezone svetoval, naj izgubi nekaj odvečnih kilogramov in okrepi mišično maso, da mu bo lažje pri igranju košarke: "Res je. On me je pripeljal v klub. Ko mi je to svetoval, sem se resno lotil vsega. Letos poleti sem nadaljeval s Klemnom. Vsak dan sva skupaj trenirala in veliko pozornosti posvečala igri in fizični pripravi."

V Sloveniji je nazadnje igral za Helios Suns, kjer je bil tri leta. Foto: Nik Moder/Sportida

Bine bo tudi v prihodnji sezoni član belgijskega kluba, s katerim ima pogodbo še za prihodnji dve sezoni. Pred tem je igral za domžalski Helios Suns, Ilirijo, škofjeloški LTH Castings, prve košarkarske korake pa je naredil v domači Bistrici.

Trenutno so njegove misli usmerjene izključno v reprezentanco, ki jo 26. avgusta čaka prva tekma na svetovnem prvenstvu, ko jim bo nasproti stala Venezuela. Poudarja, da so se mu sanje izpolnile: "Kot otrok sem sanjal o tem, da bi zaigral na velikem tekmovanju. Zdaj to jemljem kot priložnost, da se dokažem na največjem odru. Poskušal jo bom izkoristiti."

Brez strahu

V letošnjem poletju je že imel priložnost igrati proti vrhunskim košarkarjem, saj se je Slovenija v Malagi pomerila z reprezentancama Španije in ZDA, kar je bila zanj prav posebna izkušnja: "Prvič sem igral proti takim košarkarjem, ki jih ponavadi gledam le po televiziji. V tekmo sem šel brez strahu in odigral kot vsako drugo."

Žiga Samar, Bine Prepelič in Gregor Glas so člani generacije 2001, prav vsi trije pa bodo nastopili na članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska igra je v fazi priprav nihala. Za začetek je padla Kitajska, nato so izbranci Aleksandra Sekulića dvakrat izgubili proti Grčiji, doma premagali Črno goro, v Malagi pa morali priznati premoč Špancem in košarkarjem ZDA. O favoritih Prepelič ne želi na široko razpredati, a je pred začetkom prvenstva optimističen: "Bom rekel, da smo mi favoriti. Ne bom drugih izpostavljal."