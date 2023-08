Podatek, ki navdaja z optimizmom

Slovenski košarkarji so s prepričljivo zmago nad Japonsko v Tokiu (103:68) sklenili niz sedmih pripravljalnih tekem na letošnje svetovno prvenstvo. Slovenci so v primerjavi z nekaterimi preteklimi tekmami pokazali bolj prepričljivo predstavo, ki slovenski tabor pred začetkom velikega tekmovanja navdaja z optimizmom. "Tudi sam se počutim veliko bolje, kot sem se prejšnji teden. Vsak dan se počutim bolje in bolj v ritmu, veselim se začetka prvenstva," je po koncu srečanja dejal Mike Tobey, ki dviguje formo pred začetkom prvenstva.

Slovenska izbrana vrsta je na generalki pred začetkom svetovnega prvenstva v areni Ariake pred več kot 13 tisoč gledalci več kot prepričljivo opravila svojo nalogo. Japonci so stik z zasedbo Aleksandra Sekulića držali le v prvi četrtini, nato pa so Slovenci pritisnili na plin in s prepričljivo igro v obrambi, ki so ji sledile tudi domiselne rešitve v napadu, prerešetali koš nasprotnika.

V slovenski zasedbi so pred tekmo opozarjali predvsem na igro v obrambi, ki je bila v tem pripravljalnem obdobju na dozdajšnjih šestih pripravljalnih tekmah ves čas na udaru in pod ravnjo, ki bi si jo želeli slovenski košarkarji, proti japonskim ostrostrelcem pa je delovala že veliko bolj utečeno in trdno. Najboljšo predstavo v pripravljalnem obdobju je pokazal tudi Mike Tobey, ki se je reprezentanci pridružil kot zadnji, na srečanju z Japonci pa se je nekajkrat odlično odzval v navezi z Luko Dončićem.

Tobey je dosegel dvojni dvojček. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Za nami je uspešna tekma, dobro je, da smo odigrali to srečanje v Tokiu, da se navadimo na Japonsko, časovni pas in preostale okoliščine. Mislim, da smo dobro opravili svoje delo, bili smo že malce bolj podobni svoji boljši različici. Vesel sem, da smo zmagali, saj s tem gradimo tudi samozavest za naslednje tekme. Tudi sam se počutim veliko bolje, kot sem se prejšnji teden. Vsak dan se počutim bolje in bolj v ritmu, veselim se začetka prvenstva in upam, da bomo to tekmo znali uporabiti tudi kot dodatek k svoji samozavesti in se v tem slogu podati na prvenstvo," je po srečanju dejal Tobey, ki je srečanje končal z enajstimi točkami in desetimi skoki.

Dobra popotnica za SP

Slovenija je prepričljivo dobila vse četrtine, bila je boljša v skoku z 48:36, imela je skoraj 70-odstotni met za dve točki, zbrala pa tudi 27 asistenc. Na samozavest in dobro popotnico je po obračunu opozoril tudi Gregor Hrovat, ki je dosegel sedem točk. "Odigrali smo verjetno najbolj kakovostno tekmo v teh pripravah. Sicer smo imeli nasproti malce manj kakovostnega nasprotnika, a vseeno igrajo nekoliko bolj atipično košarko. Danes smo res pokazali eno dobro obrambno predstavo, kar mora biti naše vodilo tudi za naprej. Iz tega potem preidemo tudi v dober napad, kjer je danes žoga res dobro krožila. Mislim, da gremo lahko samozavestno v to svetovno prvenstvo," je prepričan slovenski košarkar.

Gregor Hrovat je prepričan, da gre lahko ekipa samozavestno na SP. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska reprezentanca je tako s tremi zmagami na sedmih tekmah sklenila obdobje pripravljalnih tekem, zdaj pa jo do začetka prvenstva čaka še teden dni treningov in ponedeljkova selitev na prizorišče prvega dela prvenstva na Okinawo, kjer bo prvi slovenski nasprotnik v skupini F v soboto Venezuela. "Zdaj imamo še en teden do prve tekme, to moramo maksimalno izkoristiti, se na treningih še boljše uigrati in popraviti napake ter potem samozavestno vstopiti v prvenstvo," je še dodal Hrovat.

Japonska : Slovenija 68:103 Dvorana Ariake, gledalcev 13.216, sodniki: Kitazawa, Horiuchi, Takano (vsi Japonska).

Slovenija: Samar 1 (1:4), Nikolić 7, Tobey 11 (1:1), Blažič 16, Hrovat 7 (3:3), Dimec 8 (4:5), Dragić 14, B. Prepelič 5, Glas 3, Čebašek 8, Dončić 23 (8:10).

Japonska: Togashi 9, Evans 4 (1:2), Kawamura 7 (2:2), Hiejima 5 (1:1), Baba 13 (2:2), Hawkinson 12 (4:5), Tominaga 10, Yoshii 8 (2:4).

Prosti meti: Slovenija 17:23, Japonska 12:16.

Met za dve točki: Slovenija 25:36, Japonska 13:25.

Met za tri točke: Slovenija 12:36 (Blažič 4, Dončić 3, Čebašek 2, Nikolić, B. Prepelič, Glas), Japonska 10:46 (Togashi 3, Yopshii 2, Tominaga 2, Evans, Kawamura, Baba).

Skoki: Slovenija 48 (36 + 12), Japonska 36 (24 + 12).

Osebne napake: Slovenija 22, Japonska 23.

Pet osebnih: /.

