Nov izjemen koš Dončića, ki je znova navdušil #video

Slovenska moška košarkarska reprezentanca od srede v Tokiu opravlja zadnje priprave pred začetkom svetovnega prvenstva. V soboto jih čaka še zadnji test pripravljenosti, ob 8. uri po slovenskem času se bodo pomerili z Japonsko. Pred zadnjo pripravljalno preizkušnjo pa je na petkovem popoldanskem treningu z novo vragolijo in neverjetnim zadetim metom navdušil Luka Dončić. Ta je kot že ničkolikokrat poskusil z metom sede iz prve vrste tribun v Ariake areni v japonski prestolnici, ki sprejme okoli 15 tisoč gledalcev.

Just another day at the office 🤷🏻‍♂️#mojtim | #winforslovenia | #fibawc pic.twitter.com/HRGA8u42Jw