Slovenija bo na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo na Japonskem in Filipinih (25. avgust–10. september 2023), igrala v skupini F. Najprej se bodo pomerili z izbrano vrsto Venezuele (26. 8.), dva dni pozneje sledi tekma z Gruzijo (28. 8.) in nato še z Zelenortskimi otoki (30. 8.). V drugi del prvenstva se bosta uvrstili prvi dve ekipi.

Skupina F se bo križala s skupino, v kateri so Avstralija, Finska, Nemčija in Japonska. Iz drugega dela bosta v četrtfinale v Manilo znova napredovali le dve najboljši reprezentanci.

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali sedem tekem, zadnjo v soboto, ko so visoko nadigrali Japonsko. Četudi nasprotnik ni bil niti približno na takšni ravni kot nekateri nasprotniki v pripravljalnem obdobju pred tem, pa so bili v slovenskem taboru zadovoljni z napredkom in prikazanim v Tokiu.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so v okviru priprav na svetovno prvenstvo odigrali sedem tekem, premagali so Kitajsko, Črno goro in Japonsko, izgubili pa dvakrat z Grčijo ter Španijo in ZDA. Selektor ob tem obljublja, da bodo na vsaki tekmi dali vse od sebe in da bomo poskušali zadovoljiti visoke apetite slovenskih navijačev.

