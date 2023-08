Nemci pošteno prestrašili favorizirane Američane

Košarkarski navdušenci odštevajo dneve do začetka svetovnega prvenstva, reprezentance pa te dni še izkoriščajo za igranje zadnjih pripravljalnih tekem. Za poslastico sta v nedeljo zvečer poskrbeli reprezentanci ZDA in Nemčije, zmage so se na koncu z 99:91 veselili Američani.

Nemci so pred začetkom svetovnega prvenstva v odlični formi, že v soboto so s 84:71 nadigrali Grčijo, v nedeljo pa so nudili še več kot dostojen odpor favorizirani izbrani vrsti ZDA. Še več, Nemci so ob polčasu proti ZDA vodili s 54:46, v tretji četrtini je njihova prednost znašala tudi 16 točk, zasedba Steva Kerra pa je slavila predvsem zahvaljujoč zadnji četrtini, ki jo je dobila s 26:14.

V ameriški reprezentanci je blestel predvsem Anthony Edwards, ki je v zadnjih tednih prevzel vlogo enega izmed nosilcev ameriške igre in dosegel 34 točk, pomemben delež pa sta s klopi prispevala Tyrese Haliburton in Austin Reaves. Pri Nemčiji so se kar štirje košarkarji podpisali pod dvojne dvojčke. Dennis Schröder je dosegel 16 točk in 10 asistenc, Franz Wagner 17 točk in deset skokov, Daniel Theis je 12 točkam dodal 13 skokov, Johannes Voigtmann pa je tekmo končal pri enajstih točkah in desetih skokih.

Vrhunci tekme:

Zasedba ZDA se bo na svetovnem prvenstvu merila v skupini C skupaj z Grčijo, Jordanijo in Novo Zelandijo, medtem ko Nemčijo v skupini E čakajo Finska, Avstralija in Japonska. Skupina E se bo v drugem delu prvenstva križala s slovensko skupino F, kjer bodo poleg Slovencev v prvem delu igrale še reprezentance Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov.

Posebna tekma za Đorđevića Aleksandar Đorđević Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tekma s posebnim nabojem pa se je odvila na Kitajskem, kjer se je domača zasedba, ki jo vodi Aleksandar Đorđević, pomerila s Srbijo. Đorđević je namreč v preteklosti vodil Srbijo, med drugim je bil njen selektor tudi leta 2017, ko so Srbi v finalu evropskega prvenstva izgubili proti Sloveniji, tokrat pa je prvič stal nasproti svoji bivši reprezentanci, potem ko je po svetovnem prvenstvu leta 2019 zapustil selektorsko mesto.

Srbi s Kitajci niso imeli pretirano zahtevnega dela, saj so slavili s 87:64, Bogdan Bogdanović pa se je ob zmagi podpisal pod 19 točk. Reprezentanci bosta neposredni tekmici tudi na svetovnem prvenstvu, saj bosta nastopali v skupini B skupaj še s Portorikom in Južnim Sudanom.

Pripravljalne tekme, 20. avgust:

