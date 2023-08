Dosežki, ki Dončića ne zanimajo

Da je Luka Dončić v zadnjih letih pravi magnet za košarkarske navijače in navdušence, ni nobena novost. Slovenski košarkarski as tudi letos uživa v slovesu enega največjih zvezdnikov prihajajočega velikega tekmovanja, še toliko bolj je to očitno ob odsotnosti Srba Nikole Jokića in Grka Giannisa Antetokounmpa ter nekoliko manj zvezdniški zasedbi reprezentance ZDA. Čeprav reprezentanca nikakor ni samo Dončić, pa ni dvoma, kdo bo slovenski vodja na parketu, po novem pa tudi z njega.

Slovenija bo skupno četrtič nastopila na svetovnem prvenstvu, bo pa to prvi mundial za 24-letnega slovenskega kapetana. Ta je sicer že neštetokrat poudaril, da so v ospredju dosežki ekipe in ne njegovi individualni rekordi, a je težko iti mimo dosežkov, ki jih je Dončić vknjižil na zadnjih dveh velikih tekmovanjih. Tako na olimpijskih igrah kot na EuroBasketu se je v zadnjih dveh letih vpisal v zgodovino kot drugi najboljši strelec po številu doseženih točk na eni tekmi. Na olimpijskih igrah je dosegel 48 točk in zaostal le za dosežkom Brazilca Oscarja Schmidta, ko je na olimpijskih igrah leta 1988 na eni sami tekmi dosegel 55 točk.

Dončić je na lanskem EuroBasketu Franciji nasul 47 točk. Foto: Vid Ponikvar

Lani pa je Dončić še posebej blestel na tekmi proti Franciji, ko je ob zmagi Slovenije dosegel 47 točk, pred njim pa je na večni lestvici le še Belgijec Eddy Terrace, ki je leta 1957 dosegel 63 točk. Glede na kratko klop Slovenije bodo izjemni strelski dosežki slovenskega zvezdnika tudi letos več kot dobrodošli. Trenutno rekord svetovnih prvenstev drži Južni Korejec Hur Jae, ki je pred 33 leti proti Egiptu dosegel 54 točk.

Košarkar Reprezentanca Št. doseženih točk Nasprotnik Leto 1. Hur Jae Južna Koreja 54 Egipt 1990 2. Nikos Galis Grčija 53 Panama 1986 3. Oscar Schmidt Brazilija 52 Avstralija 1990 4. Jordi Villacampa Španija 48 Venezuela 1990 5. Dirk Nowitzki/Dražen Petrović Nemčija/Jugoslavija 47 Angola/ Nizozemska 2006/1986

V igri pa bi lahko bilo tudi najvišje povprečje doseženih točk v zgodovini prvenstev. Ta rekord je trenutno v rokah brazilskega strelca Oscarja Schmidta, ki je leta 1990 svetovno prvenstvo končal s povprečjem 34,6 točke. Lansko jesen in evropsko prvenstvo je 24-letni slovenski košarkar končal s povprečjem 26 točk, medtem ko je njegovo povprečje na olimpijskih igrah znašalo 23,8 točke.

Oscar Schmidt Foto: Guliverimage

Košarkar Reprezentanca Povprečje doseženih točk na SP Leto 1. Oscar Schmidt Brazilija 34,6 1990 2. Nikos Galis Grčija 33,7 1986 3. Shin Dong-pa Južna Koreja 32,6 1970 4. Luis Scola Argentina 27,1 2010 5. Arturo Guerrero Mehika 27,0 1974

Košarkar Reprezentanca Skupno število točk na enem SP Leto 1. Nikos Galis Grčija 337 1986 2. Oscar Schmidt Brazilija 277 1990 3. Shin Dong-pa Južna Koreja 261 1970 4. Luis Scola Argentina 244 2010 5. Dirk Nowitzki Nemčija 216 2002

Napad na prvi trojni dvojček?

Ob tem v zgodovini svetovnih prvenstev še nobenemu izmed košarkarjev ni uspelo doseči trojnega dvojčka, tako da bi bil ob raznovrstni igri Dončića lahko prvič v ospredju tudi takšen dosežek. Na pripravljalnih tekmah je v povprečju dosegal 22 točk, 7,6 skoka in osem asistenc na srečanje. Še najbližje opevanemu trojnemu dvojčku sta bila do zdaj Avstralec Joe Ingles (17, točk, 10 skokov, 9 asistenc) in Nemec Dennis Schröder (21 točk, 10 skokov, 9 asistenc) leta 2019. Dončiću se je pod trojni dvojček na velikih tekmovanjih že uspelo podpisati na olimpijskih igrah, kjer je polfinalno tekmo s Francijo končal pri 16 točkah, desetih skokih in 18 asistencah.

Slovenci bodo v soboto odigrali prvo tekmo svetovnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še bolj realistično bi se lahko Dončić približal dosežku Južnega Korejca Guna Raja, ki je leta 2019 na svetovnem prvenstvu postal prvi košarkar, ki je na vseh tekmah svoje reprezentance svetovnega prvenstva dosegel dvojni dvojček, bil pa je tudi prvi košarkar, ki je po letu 1994 na mundialu v povprečju dosegel več kot 15 točk in deset skokov na obračun.

Nekateri drugi rekordni dosežki svetovnih prvenstev:

Najboljši asistenti na posameznih tekmah:

Košarkar Ekipa Št. asistenc na eni tekmi Leto 1. Athanasios Galakteros Grčija 22 1994 2. Toni Kukoč Hrvaška 15 1994 3. Xane Dalmeida Senegal 14 2014 4. Tomas Satoransky/Scottie Wilbekin Češka/Turčija 13 2019

Najboljši skakalci na posameznih tekmah:

Košarkar Reprezentanca Št. skokov na eni tekmi Leto 1. Mirsad Turkcan/Omer Asik Turčija 20 2002/2014 2. Daniel Santiago Portoriko 18 2002 3. Greg Newton Kanada 17 1998

Rekorderji po št. ukradenih žog na eni tekmi:

Košarkar Reprezentanca Št. ukradenih žog na eni tekmi Leto 1. Sinan Guler Turčija 8 2010 2. Joel David Vickery/ Souleyman Diabate/Ricky Rubio Kanada/Slonokoščena obala/Španija 7 1994/2010/2014

Košarkarji, ki imajo največ nastopov na SP:

Košarkar Reprezentanca Št. nastopov na svetovnih prvenstvih Skupno št. odigranih tekem 1. Luis Scola/Ubiratan Pereira Maciel Argentina/Brazilija 5 41 2. Marcel De Souza Brazilija 5 37 3. Phil Smyth/Jerome Mincy Avstralija/Portoriko 5 36 4. Alex Garcia Brazilija 5 32 5. Daniel Santiago Portoriko 5 30

Najbolj uspešni košarkarji svetovnih prvenstev:

Košarkar Reprezentanca Zlato Srebro Bron Skupno št. odličij 1. Wlamir Marques Brazilija 2 (1959, 1963) 2 (1954, 1970) - 4 2. Kresimir Ćosić Jugoslavija 2 (1970, 1978) 2 (1967, 1974) - 4 3. Amaury Pasos Brazilija 2 (1959, 1963) 1 (1954) 1 (1967) 4 4. Sergej Belov Sovjetska zveza 2 (1967, 1974) 1 (1978) 1 (1970) 4 5. Carmo De Souza Brazilija 2 (1959, 1963) 1 (1970) - 3

