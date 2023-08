Pred Dončićem ima mesto le en košarkar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo v košarki se nezadržno približuje. Slovenska reprezentanca bo uvodni obračun z Venezuelo odigrala v soboto ob 13.30 po slovenskem času. Luka Dončić je osrednji zvezdnik naše izbrane vrste in tudi osrednji zvezdnik prvenstva, a nima najvišje plače med vsemi. Prvega Američana najdemo "šele" na petem mestu, so pa košarkarji iz te države zato najbolj zastopani v prvi trideseterici.

Trije košarkarji, ki niso del ameriške reprezentance, so na vrhu najbolje plačanih posameznikov, ki bodo od 25. avgusta igrali na svetovnem prvenstvu. Jasno je, da bi bila slika povsem drugačna, če bi reprezentanca ZDA nastopila v najboljši mogoči zasedbi.

Kljub vsemu pa imajo Američani največ košarkarjev med trideseterico najbolje plačanih. Natančneje deset. Najvišje, na petem mestu, najdemo Brandona Ingrama, čigar plača znaša 33,8 milijona ameriških dolarjev. In kdo je povsem na vrhu? Francoski center Rudy Gobert, ki bo imel v prihodnji sezoni 41 milijonov ameriških dolarjev plače. Tik za njim je slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki je prvo ime prvenstva. Njegova plača v prihodnji sezoni bo znašala 40,1 milijona ameriških dolarjev, v sezoni 2026/27 pa že 48,9 milijona dolarjev.

Od trideseterice najbolje plačanih na svetu na prvenstvu le trije

Na tretjem mestu med vsemi udeleženci svetovnega prvenstva je član Dominikanske republike Karl Anthony-Towns, član Minnesote Timberwolves. Ta bo imel v sezoni 2024/25 49 milijonov dolarjev, v sezoni 2027/28 pa kar 61 milijonov dolarjev plače. Trenutno je najbolje plačani košarkar v ligi NBA Steph Curry, ki bo prejel 51,9 milijona dolarjev, govori pa se, da bi lahko z LeBronom Jamesom nastopila na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Rudy Gobert je edini, ki je pred Dončićem po plači v ligi NBA. Foto: Reuters

Od najbolje plačanih košarkarjev na svetu ne bo nobenega od tistih, ki so na prvih dvanajstih mestih. Na trinajstem nato najdemo Goberta, Dončić pa bo imel v prihodnji sezoni 17. najvišjo plačo v NBA. Če pogledamo še nekoliko širše, bodo torej na prvenstvu nastopili le trije košarkarji, ki so znotraj trideseterice najbolje plačanih.

Bogatejša skupina E, s katero se Slovenija križa finančno in igralsko

Čeprav številke ne igrajo košarke, vseeno dajo vedeti, da bi lahko bilo letošnje svetovno prvenstvo zelo izenačeno. Razumljivo na stavnicah najvišje kotirajo delnice Američanov, sledijo Francozi, Avstralci, Kanadčani, Španci in Srbi, Slovenija pa je uvrščena na sedmo mest. Za vložen evro bi na stavnici bet365 na primer za naslov prvaka naših košarkarjev prejeli 19 evrov. Za naslov Američanov bi za vložen evro dobili 1,8 evra.

Lauri Markkanen je osrednji mož finske košarkarske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca bo prvenstvo začela v skupini F na Okinavi na Japonskem, kjer ji bodo nasproti stale izbrane vrste Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov. Ob pričakovanem napredovanju bodo izbranci Aleksandra Sekulića ostali na japonskem otoku, kjer se bodo križali s skupino E, iz katere bosta prav tako napredovali dve izbrani vrsti. V tej skupini bo konkurenca bistveno hujša, saj se bodo med seboj pomerile Avstralija, Finska, Nemčija in gostiteljica Japonska. Iz nove skupine štirih reprezentanc se bosta nato v izločilne boje uvrstili dve najboljši.

In kdo so najbolje plačani košarkarji v vrstah nasprotnikov Slovenije? V prvem delu ni košarkarja, ki bi se znašel visoko. Nekoliko drugače pa je v reprezentancah iz skupine E. Plača Finca Laurija Markkanena znaša 17,3 milijona dolarjev, Nemca Dennisa Schröderja 12,4 milijona ameriških dolarjev, avstralska košarkarja Joe Ingles in Matisse Thybulle pa prejmeta po 11 oziroma 10,5 milijona dolarjev.

Najbolje plačani košarkarji na svetovnem prvenstvu

Mesto Košarkar Plača (v milijonih $) Klub Država 1. Rudy Gobert 41 Minnesota Timberwolves Francija 2. Luka Dončić 40,1 Dallas Mavericks Slovenija 3. Karl Anthony-Towns 36 Minnesota Timberwolves Dominikanska republika 4. Brandon Ingram 33,8 New Orleans Pelicans ZDA 5. Shai Gilgeous-Alexander 33,4 Oklahoma City Thunder Kanada 6. Jaren Jackson Jr. 27,1 Memphis Grizzlies ZDA 7. Jalen Brunson 26,3 New York Knicks ZDA 8. Cameron Johnson 24,5 Brooklyn Nets ZDA 9. RJ Barrett 23,9 New York Knicks Kanada 10. Jordan Clarkson 23,5 Utah Jazz Filipini

*Podatki v tabeli so s strani BasketNews.