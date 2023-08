Slovenskemu reprezentantu zagodlo zdravje

Slovenski košarkarski reprezentanci, ki je na otočje Okinava - približno 600 kilometrov oddaljeno od največjega japonskega otoka Honšu - pripotovala v ponedeljek. "Postavili smo si visoke cilje, saj smo bili evropski prvaki, imamo v svojih vrstah najboljšega košarkarja na svetu in se zavedamo, da imamo kakovost za vrhunski dosežek. Jasno pa nam je tudi, da se moramo ukvarjati predvsem sami s seboj ter biti skoncentrirani le na naslednjo tekmo. Imamo svoje prednosti, ki jih moramo izpostaviti, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih radi čim bolje zakrili," je slovenskim novinarjem na Okinawi povedal Klemen Prepelič.

Ta je zadnji dve prijateljski tekmi proti ZDA in Japonski večinoma gledal s klopi, saj se mu je pojavila bolečina v stegenski mišici. "Časa za počitek ni več. Prvenstvo je vsak dan bližje, zato sem že tri dni v polnem pogonu in upam, da bom do sobote povsem nared," je dodal 30-letni Bistričan. Današnji trening je izpustil Gregor Hrovat, ki je zaradi velikih razlik med zunanjo temperaturo, ki se le ponoči spusti nekaj stopinj pod 30 Celzija, ter klimatiziranimi prostori dobil vnetje grla, a naj bi bil kmalu znova nared za vrnitev na igrišče.

"Prvenstvo je vsak dan bližje, zato sem že tri dni v polnem pogonu in upam, da bom do sobote povsem nared," je dejal Prepelič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi na Japonskem vlada Dončićmanija

Slovenija je imela za razliko od ekip v skupini E, ki prav tako igrajo na Okinavi, precej sreče pri žrebu. V prvem delu bo igrala v soboto z Venezuelo, v ponedeljek z Zelenortskimi otoki in naslednjo sredo z Gruzijo. V drugem krogu bosta prvi dve reprezentanci z vsemi doseženimi točkami oblikovali novo skupino z najboljšima iz skupine E, v kateri so Avstralija, Nemčija, Finska in Japonska. Na Filipine oziroma v četrtfinale bosta nato napredovali le dve moštvi. S prvim zvezdnikom prvenstva Luko Dončićem je Slovenija na vseh stavnicah uvrščena med prvih osem ekip, ki se bodo v Manili borile tudi za olimpijske vstopnice in mesto v kvalifikacijah za OI.

Dončić je pravi magnet za navijače. Foto: Guliverimage

"Tudi tu na Japonskem, kjer smo zdaj že dober teden, tako da smo se že povsem navadili na časovno razliko in predvsem lokalne navade, je Lukamanija prisotna na vsakem koraku. Tega smo se sicer že navadili, a vsake toliko tudi nas presenetijo lokalni oboževalci. Luka je res svetovni superzvezdnik in lepo je z njim deliti te trenutke," je še povedal Prepelič.

