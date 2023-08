Klemen Prepelič razkril svojo posebno nalogo na SP #video

Na Japonsko ga vežejo mešani občutki. Predlani se je s Slovenijo spogledoval s senzacionalnim podvigom, saj so evropski prvaki iz leta 2017 naskakovali olimpijsko odličje. Bili so zelo blizu, od vstopa v finale jih je delila le točka (89:90). Zmago je imel v svojih rokah prav Klemen Prepelič, a je njegovo namero prebral Nicolas Batum in z blokado tik pred koncem dvoboja razblinil sanje o nastopu Slovenije v finalu. Potrta Slovenija je nato izgubila dvoboj za bron in se v domovino vrnila z leseno medaljo.

Tako je Nicolas Batum leta 2021 Klemnu Prepeliču preprečil zmago Slovenije v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu. Foto: Reuters

Dve leti pozneje se je slovenska košarkarska izbrana vrsta vrnila v deželo vzhajajočega sonca. V vlogi selektorja je znova Aleksander Sekulić, na seznamu igralcev pa žal ni dveh pomembnih adutov. Manjkata Edo Murić in Vlatko Čančar. V tem kratkem obdobju se je spremenilo marsikaj, zdaj se z odgovorno vlogo kapetana spopada Luka Dončić, drugačno pa je tudi življenje. "Japonske smo že navajeni, saj smo bili tukaj na olimpijskih igrah, kjer pa je bilo takrat zaradi kovida še vse zaprto," je Prepelič – s 30 leti eden najbolj izkušenih členov reprezentance na tem tekmovanju – spregovoril o razlikah med olimpijskim turnirjem v Tokiu in svetovnim prvenstvom, ki se za Slovenijo začenja na otoku Okinava.

Obremenjevati se morajo le sami s sabo

Na SP bosta moči združila bratranca Klemen in Bine Prepelič. Foto: Vid Ponikvar "Okinava je zelo lepa, dvorana je super, v hotelu gre vse kot po tekočem traku, tako da smo lahko osredotočeni na pripravo za prvo tekmo," se želi dobro pripraviti na sobotni spopad z Venezuelo. Zaveda se, kako pomembna bo njegova vloga, saj si slačilnico deli s kar nekaj mlajšimi soigralci, za katere bo to prvi nastop na velikem tekmovanju. Med njimi je tudi njegov bratranec Bine Prepelič.

"Starejši igralci vemo, kakšen je protokol. Vemo, kako si dogodki sledijo. Zagotovo pa se moramo obremenjevati le sami s sabo. Vemo, da je naslednja tekma najpomembnejša, zato bomo največ časa posvetili Venezueli, da svetovno prvenstvo začnemo z zmago," se nadeja uspešnega začetka. Zadnjo pripravljalno tekmo, Slovenija je v Tokiu visoko ugnala Japonsko, je spremljal s klopi za rezervne igralce. Zaradi udarca v stegensko mišico selektor ni tvegal z njegovim nastopom, zdaj je 30-letni Štajerec nared za vrhunske napore in izzive.

Na mlajše prenesti mirnost

Klemen Prepelič je za razliko od kapetana Luke Dončića trenutno brez kluba. O njem bo razmišljal in govoril po koncu svetovnega prvenstva. Nazadnje je nastopal za Valencio. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Reprezentančno pot na velikih tekmovanjih je začel leta 2014 na svetovnem prvenstvu. Ima že obilico izkušenj, s katerimi bo mlajšim skušal olajšati naloge v ekipi.

"Tekme pričakujem z mirnejšo glavo, z manj razburjenja kot takrat," se je spominjal, kako je pričakoval tekmece na SP 2014, ko je imel komaj 21 let. "Na mlajše skušamo prenesti to mirnost, po drugi strani pa moramo ohraniti isto željo, energijo, požrtvovalnost," dodaja, da je v njihovih mislih prisotna le Venezuela. In cilj, da prvenstvo odprejo z zmago. To pa bo veliko lažje, če bo na mlajše soigralce prenesel mirnost, še kako pomembno za dosego želenega cilja, boja za (naj)višja mesta.

Dvoboj z Venezuelo se bo začel v soboto ob 13.30 po slovenskem času. V omenjenem terminu Sekulićeve izbrance dva dneva pozneje čaka srečanje z Gruzijo, v sredo pa še z Zelenortskimi otoki.