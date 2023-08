Padec slovenskih košarkarjev

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je na svoji spletni strani objavila še zadnjo neuradno lestvico favoritov za letošnje moško svetovno prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija je na Fibinem "power rankingu" v primerjavi z zadnjo lestvico izgubila štiri mesta in je zdaj osma.

Pri Fibi so tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavili še zadnjo lestvico najboljših reprezentanc po njihovem mnenju. Slovenija je v primerjavi z zadnjo lestvico padla za štiri mesta in je zdaj osma. "Moramo biti zaradi porazov Slovenije z -20 proti Španiji in -30 proti ZDA zaskrbljeni? Verjetno ne. A Slovenija je s poškodbo Vlatka Čančarja izgubila pomembnega člana, saj je bil tako na lanskem EuroBasketu kot olimpijskih igrah pred tem pomemben del," so zapisali pri Fibi.

"V primerjavi z olimpijskimi igrami ima selektor Sekulić na voljo še Nikolića, Klemna Prepeliča, Tobeyja, Blažiča, Hrovata, Dimca, Zorana Dragića, Čebaška in Dončića in zato bi morala imeti Slovenija dovolj možnosti, da se zavihti v četrtfinale," so zapisali pri Fibi. Slovenija je bila pred tem na Fibinem prvem "power rankingu" uvrščena na peto mesto, na drugem pa na četrto.

Na Fibini lestvici je sicer na prvem mestu ostala reprezentanca ZDA, na drugem mestu je zdaj Nemčija, ki je pridobila tri mesta, tretja je Francija, ki ji sledijo Španija, Kanada, Avstralija in Italija, ki je pripravljalno obdobje sklenila brez poraza. Tik za Slovenijo je na devetem mestu zdaj Srbija, deseterico pa končuje Dominikanska republika.

Preberite še: