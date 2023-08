Pomočnik selektorja pred uvodno tekmo opozarja: Niso naivna ekipa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Slovenije bodo v soboto ob 13.30 začeli nastope na 19. svetovnem prvenstvu na Okinavi. Njihov prvi tekmec bo Venezuela, ki si šteje v čast, da se je uvrstila na turnir 32 najboljših ekip na svetu. "Venezuela je ena najbolj izkušenih reprezentanc na tem prvenstvu. Zanjo ni izgubljene žoge, hkrati pa so vsi igralci dobri strelci z razdalje," pred srečanjem pravi pomočnik selektorja Luka Bassin.

Za Slovenijo je to četrto svetovno prvenstvo po Japonski 2006, Turčiji 2010 in Španiji 2014. Doslej na uvodni tekmi še ni izgubila; v Saporu je začela s prepričljivo zmago proti Senegalu, v Istanbulu je visoko ugnala Tunizijo, na Kanarskih otokih pa je bila boljša od Avstralije za deset točk.

Za Slovenijo bo to 23. tekma na SP, kaj drugega kot 13. zmaga pa bi bila prava senzacija. Luka Dončić in preostali izbranci selektorja Aleksandra Sekulića sodijo med kandidate vsaj za četrtfinale, Venezuela pa je ponosna, da se je v hudi konkurenci vseameriških reprezentanc drugič zapored prebila na SP.

Venezuela, s katero je Slovenija nazadnje igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre 2021 v Kaunasu in jo premagala z 98:70, ima v svoji vrsti zgolj enega igralca, ki nastopa zunaj domovine, Michaela Carrero, člana španskega Estudiantesa. Je hkrati brez igralca, rojenega v tem stoletju, njen najvišji košarkar meri 204 centimetre (Windi Graterol), polovica ekipe pa je bila skupaj že leta 2015, ko je Venezuela dosegla največji uspeh v zgodovini z zlato medaljo na južnoameriškem prvenstvu.

Nestor Colmenares, Windi Graterol, Heissler Guillent, Miguel Ruiz, Gregory Vargas in David Cubillan so bili tvorci zmage v finalu proti Argentini, ki je imela tedaj v svojih vrstah med drugimi Luisa Scolo, Facunda Campazza, Nicolasa Laprovitolo, Andresa Nocionija in Gabriela Decka.

Luka Bassin o igralcih Venezuele:

Slovenija bo tako kot na preostalih dveh tekmah v skupini E – v ponedeljek ob 13.30 sledi Gruzija, v sredo, 30. avgusta, ob isti uri pa Zelenortski otoki – v vlogi nespornega favorita. Foto: Guliverimage

Pomočnik trenerja Luka Bassin opozarja, da Venezuela vendarle ni naivna ekipa in da njeni rezultati v pripravljalnem obdobju niso pravi pokazatelj. Izgubila je namreč na vseh devetih prijateljskih tekmah, med drugimi proti Španiji, Franciji, Avstraliji, Braziliji in Argentini.

"Venezuela je ena najbolj izkušenih reprezentanc na tem prvenstvu. Zanjo ni izgubljene žoge, hkrati pa so vsi igralci dobri strelci z razdalje. Je bolj kakovostna, kot kažejo zadnji rezultati. Gotovo je ne smemo podcenjevati, jasno pa je, da je naš cilj zgolj zmaga," je dejal Bassin.