Hud udarec za Grke tik pred prvo tekmo

Konstantinos Mitoglou, ki je bil sprva načrtovan za nastop na prvenstvu, je doživel hladen tuš. Tik pred prvenstvom so zdravniški pregledi pokazali, da bo zaradi zloma petega prsta leve roke primoran izpustiti prvenstvo, ki ga gostijo Japonska, Indonezija in Filipini. Grška košarkarska zveza je v petek, en dan pred sobotno tekmo prvo tekmo Grčije v dvorani Mall of Asia Arena proti Jordaniji, sporočila, da 27-letni Mitoglou ne bo mogel nastopiti na svetovnem prvenstvu.

210 centimetrov visoki Mitoglou je zaradi poškodbe s Filipinov že odpotoval nazaj v domovino, kjer se bo posvetil rehabilitaciji in pripravam na novo sezono v dresu Panathinaikosa. Mitoglou je sicer ravno pred kratkim dobil dovoljenje za nadaljevanje kariere, saj je bil suspenz, ki izhaja iz njegove vpletenosti v dopinški škandal, zmanjšan. Mitoglou je v pripravah na SP nastopil tudi na obeh tekmah Grčije proti Sloveniji, na prvi v Stožicah se je podpisal pod 13 točk, na drugi pa je bil v Atenah z 18 točkami celo prvi strelec.

Selektor Grčije Dimitris Itoudis je tako dan pred prvo tekmo ostal z le enajsterico igralcev, saj pravila Fibe preprečujejo, da bi po registraciji 12 košarkarjev ekipe lahko vpoklicale zamenjave. Grki so že pred pripravami ob tem ostali tudi brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in njegovega brata Kostasa. Že pred tem pa so sodelovanje odpovedali Nick Calathes in Kostas Sloukas, pa tudi naturalizirani košarkar Tyler Dorsey.

Nasprotnici Grčije bosta v prvem delu prvenstva poleg Jordanije še reprezentanci ZDA in Nove Zelandije.

