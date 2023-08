Francoz po senzacionalnem slovesu ni skrival jeze: Presneto vseeno mi je

"V francoskem dresu se nisem še nikoli počutil tako kot se danes. Bojim se vrnitve domov, ker smo razočarali naše navijače, na cedilu smo pustili ogromno ljudi, ki so verjeli v nas," po drugem porazu Francije in zapravljenih možnosti za napredovanje iz skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva razočaranja ni skrival francoski kapetan Nicolas Batum.

Pred začetkom svetovnega prvenstva praktično ni bilo stavnice oziroma napovedi strokovnjakov, v katerih se med glavne favorite svetovnega prvenstva ne bi uvrščalo tudi Francije. Ta je že tretji dan letošnjega mundiala prejela hudo klofuto, saj si je že po dveh tekmah prvenstva zaprla vrata napredovanja. Potem ko je v petek s kar 65:96 klonila proti Kanadi, je v drugem krogu za še večji šok poskrbela sicer kvalitetna Latvija, ki je bila v napeti končnici in eni izmed najboljših tekem prvenstva do zdaj boljša z 88:86 s tem pa Francozom že krog pred koncem prvega dela senzacionalno zaprla vrata napredovanja, kamor se bosta iz skupine H zavihteli že omenjeni Latvija in Kanada, Francozi pa se bodo v drugem delu tekmovanja merili za njih skromnih tekmah za razvrstitev od 17.-32. mesta.

Latvijci so prišli do velike zmage. Foto: FIBA

Batum ni skrival razočaranja

Razočaranje po dveh porazih je bilo v zasedbi Vincenta Colleta ogromno, sploh ker so se Francozi na SP podali kot bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva, kot evropski podprvaki, ob tem pa so bili srebrni tudi na zadnjih olimpijskih igrah, kjer so v polfinalu z blokado Nicolasa Batuma v zadnji sekundi ustavili sanje Slovenije.

Razumljivo je bilo razpoloženje 34-letnega francoskega kapetana po tekmi z Latvijo povsem drugačno kot pred dvema letoma v Tokiu. "To je zagotovo največje razočaranje zame v dresu Francije. Doživel sem že težke poraze, a v izločilnih bojih tekmovanj. Povsem drugače je, če se prvenstvo konča v četrtfinalu, polfinalu kot pa v prvem delu. Imeli smo res visoke ambicije in moram priznati, da me je sram. V francoskem dresu se nisem še nikoli počutil tako kot se danes. Bojim se vrnitve domov, ker smo razočarali naše navijače, na cedilu smo pustili ogromno ljudi, ki so verjeli v nas. Želeli smo nekaj velikega, a nam ni uspelo. Zagotovo bo zdaj zelo veliko vprašanj, zakaj se je to zgodilo, a v prihodnosti res potrebujemo predanost vsakega izmed košarkarjev," je na novinarski konferenci po srečanju dejal 34-letni Batum.

Francozi se bodo v nadaljevanju prvenstva borili za mesta od 17. do 32. Foto: FIBA

Ob tem se je obregnil tudi ob izključitev Thomasa Heurtela, ki ga je francoska košarkarska zveza za eno leto suspendirala iz reprezentance, ker je podpisal sodelovanje z ruskim klubom. "Da se na tak način prikrajšamo za pomembne igralce …Presneto vseeno mi je za politiko, potrebujemo najboljšo možno ekipo Francije. Krivi smo košarkarji, a veliko ljudi tudi v Franciji je potrebno, da se vprašajo glede svojih dejanj. V Parizu na olimpijskih igrah si želimo najboljšo ekipo, najboljše pogoje. Res smo si privoščili hud spodrsljaj in zares sem jezen," je še dejal Batum, ki je ob tem še poudaril, da je bilo to njegovo zadnje svetovno prvenstvo, v francoskem dresu pa bo vztrajal še na naslednjih domačih olimpijskih igrah.

Vincent Collet je bil razočaran nad energijo svojih varovancev. Foto: FIBA

Collet opozoril na pomanjkanje energije

Francozi so sicer pred zadnjo četrtino še vodili, nato pa je zadnjih deset minut Latvija dobila s kar 26:12. Selektor Francije Vincent Collet je po srečanju opozoril na pomanjkanje energije v njegovi ekipi. "Imeli smo vodstvo, a Latvija se ni nikoli predala in se na koncu zasluženo veselila zmage. Za nas je to nočna mora. Po polomu v petek smo pričakovali reakcijo košarkarjev in smo jo tudi dobili sploh v prvih treh četrtinah, ko smo igrali veliko bolje kot na prvem obračunu. A na koncu to ni bilo dovolj, a smo imeli zopet enake težave kot v petek. Naš ekipni duh in energija nista bila na nivoju tekmecev in mislim, da je to na koncu premaknilo tehtnico na stran Latvije," je dejal vidno razočarani Collet.

Francozi bodo tako postavili svoj najslabši izkupiček na svetovnih prvenstvih, letos nastopajo na svojem devetem, njihov najslabši rezultat pa so dosegli v letih 1986 in 2010, ko so bili trinajsti. Na zadnjih dveh mundialih pa so obakrat osvojili bronasto odličje. O razočaranju Francije so se že razpisali tudi francoski mediji, ki se ob tem niso zadrževali. L'Equipe je med drugim tako izpad svojih košarkarjev označil z besedo fiasko.

