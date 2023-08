Koliko Dončićev je na Okinavi? "Več kot v Stožicah."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Uživam tu na Okinavi. Gledam tekme, navijam za naše in sem povsem brez obveznosti," je v pogovoru s slovenskima novinarjema dejal Saša Dončić.

Že na prvi tekmi Slovenije se je lahko prepričal, kako popularen je njegov sin na Japonskem. "Vedel sem, da so Japonci nori na Luko, saj so kot gostitelji izbrali prav Slovenijo v svojo skupino oziroma na Japonsko, nisem si pa mislil, da bom na Okinavi videl toliko dresov z napisi Dončić. Tu jih je še več kot na tekmah v Ljubljani oziroma Stožicah," je dodal starejši Dončić.

Foto: FIBA

Luka je proti Venezueli prvič na velikih tekmovanjih v članski konkurenci nosil dres s kapetanskim trakom. S 37 doseženimi točkami in vodenjem ekipe na igrišču in izven njega je takoj dokazal, da je pravi lider.

"Luka se je temeljito pripravil na novo vlogo. Zaveda se, kaj pomeni biti vodja in kakšna čast je biti kapetan državne reprezentance. Pri 24 letih je zrel in ima že ogromno izkušenj," pravi njegov oče, ki priznava, da ima tudi sam precej oboževalcev na Japonskem. "Vseskozi poslušam, mister Dončić, mister Dončić, foto please."

Poškodbi Čančarja in Murića hud udarec

Slovensko reprezentanco detajlno spremlja že celo poletje. "Poškodbi Čančarja in Murića sta bili hud udarec. Brez njiju je reprezentanca povsem druga, saj sta oba igrala na ključni poziciji okoli obroča. Selektor Sekulić je v Binetu Prepeliču našel zelo dobro zamenjavo. Fant sicer prvič igra na velikem tekmovanju, a glede na prikazano mislim, da ima Slovenija zagotovljeno prihodnost na igralnem mestu štiri."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po uvodni zmagi proti Venezueli je več ali manj jasno, da bo o prvem mestu v skupini F odločala ponedeljkova tekma proti Gruziji, ki se bo začela ob 13.30. Gruzija je v prvem nastopu premagala Zelenortske otoke s 85:60, ob številnih robustnih in visokih igralcih pa izstopa njen prvi zvezdnik Tornike Šengelia, ki je nastopal v ligi NBA (Brooklyn Nets, Chicago Bulls) ter najmočnejših evropskih klubih (CSKA Moskva, Baskonia Vitoria, Virtus Bologna).

Tri zmage v prvem delu in vsaj eno v drugem

"Za preboj v Manilo oziroma četrtfinale, kar bi bil zame lep uspeh, je treba dobiti vse tri tekme v prvem delu, ter eno v drugem, ko se bomo križali z reprezentancami, kot so Avstralija, Nemčija ali Finska. Gruzija je sigurno druga najmočnejša ekipa v naši skupini, a drugega kot zmage ne pričakujem," je dejal oče Dončić.

Foto: Guliverimage

Saša Dončić bo tudi letos vpet v košarkarski klub Ilirija, ki nastopa v slovenskem državnem prvenstvu. Okoli trenerja Stipeta Modrića je zbral številne mlade, nadarjene slovenske igralce, ki bodo po njegovih besedah znova mešali štrene najboljšim ekipam lige Nova KBM.