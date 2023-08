Norišnica na SP: Francozi se poslavljajo, drama tudi na velikem derbiju

Slovenska košarkarska reprezentanca ima danes na svetovnem prvenstvu po sobotni zmagi nad Venezuelo prost dan, je pa kljub temu z zanimanjem pogledovala proti obračunu skupine E med favoriziranima Avstralijo in Nemčijo, s katero se v drugem delu križa slovenska skupina. Po pravi drami so s 85:82 zmagali Nemci in vknjižili drugo zmago. Velik šok pa so doživeli Francozi, ki so po porazu s Kanado morali priznati premoč še Latviji (86:88), s tem pa so že zapravili možnosti za preboj iz skupine in bodo senzacionalno SP končali že po prvem delu. Italijani so dokaj presenetljivo izgubili z Dominikansko republiko, Finci pa so prav tako proti pričakovanjem morali priznati premoč gostiteljem Japoncem. Kanadčani so za novo visoko zmago za 55 točk premagali Libanon.

SP v košarki 2023, 3. dan:

Francozi doživeli hudo zaušnico

Že tretji dan svetovnega prvenstva je poskrbel za veliko senzacijo, saj so še drugi poraz na prvenstvu doživeli Francozi, ki se tako poslavljajo od možnosti za napredovanje v drugi del prvenstva. Zasedba Vincenta Colleta je tudi letos spadala v sam vrh favoritov za končni uspeh, a je doživela hladen tuš. Francozi so potem ko so v prvem krogu s kar 65:95 klonili proti Kanadi, po tesni končnici izgubili še proti Latviji (86:88), ki je že pred prvenstvom ostala brez prvega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, ki pa ekipo kljub temu spremlja na prvenstvu kot navijač.

Latvijci so bili v končnici bolj zbrani. Foto: FIBA

Francozi so po treh četrtinah še vodili s 74:62, v zadnji četrtini pa so predvsem v zaključku povsem padli v igri, Latvijci pa so zadnjo četrtino dobili s 26:12 in prišli do velike zmage. Latvijci so v izenačeni končnici po dveh zadetih prostih metih 37 sekund pred koncem povedli s 87:86, na drugi strani pa so domači grešili kot po tekočem traku. Deset sekund pred koncem je Arturs Žagars zadel prvi prosti met, drugega zgrešil, na drugi stranija Sylvain Francisco zgrešil poskus za tri, zmage z 88:86 pa so se veselili Latvijci in Francoze že krog pred koncem prvega dela izločili iz borbe za napredovanje iz skupine smrti. Pri košarkarjih z Baltika se je strelsko najbolj izkazal Žagars z 22 točkami, pri Franciji pa Evan Fournier s 27 točkami.

LATVIA SURVIVE IN THE BEST GAME OF THE WORLD CUP SO FAR & ADVANCE TO THE SECOND ROUND OF THE WORILD CUP 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/psu2PjWwma — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

V tej skupini so si tako napredovanje z dvema zmagama že zagotovili Latvijci in Kanadčani, ki so danes s 128:73 nadigrali Libanon. Kanadčani so s kar 44 asistencami dosegli tudi rekord svetovnih prvenstev. Za zmagovalce je 17 točk prispeval RJ Barrett, Trae Bell-Haynes pa je 15 točkam dodal še osem podaj.

Nemcem drama z Avstralijo

Že dopoldan po srednjeevropskem času sta na igrišče stopili reprezentanci Avstralije in Nemčije. Obe ekipi sta glavni favoritki skupine E, hkrati pa jih strokovnjaki uvrščajo tudi v ožji krog favoritov za končni uspeh.

Nemci so se veselili velike zmage. Foto: Guliverimage

V derbiju za prvo mesto skupine so gledalci spremljali izenačeno predstavo, ob polčasu so za pet vodili Nemci, a so jih Avstralci v tretji četrtini hitro ujeli in pred zadnjim delom vodili za štiri. Nemci so z delnim izidom 10:0 ušli na šest točk prednosti, a so tekmeci hitro prišli do izenačenja. Dramatičen zaključek je na koncu pripadel Nemcem. Njihovo zmago s 85:82 je ob igrišču pospremil nekdanji nemški košarkarski as Dirk Nowitzki. Prvo ime ob pomembni zmagi je bil s 30 točkami in osmimi asistencami Dennis Schröder, Maodo Lo je dodal 20 točk. Pri poražencih, ki so imeli po koncu srečanja veliko povedati zoper sodniške odločitve, se je Patty Mills ustavil pri 21 točkah, Josh Giddey pa pri 17.

Italijani in Finci so se opekli, nova visoka zmaga Kanade

Italijani so po zmagi nad Angolo drugo zmago iskali proti Dominikanski republiki, a so se opekli in po slabi tretji četrtini izgubili z 82:87. Pri Domnikanski republiki sta blestela NBA zvezdnik Karl-Anthony Towns (11 skokov) in Andres Feliz, ki sta dosegla po 24 točk.

Za veliko presenečenje pa so poskrbeli gostitelji Japonci, ki so z 98:88 na kolena spravili Finsko. Japonci so zablesteli v zadnji četrtini, ki so jo dobili s kar 35:15, s tem pa so prišli do velike zmage, potem ko so ob polčasu zaostajali s 36:46. Fincem na koncu ni pomagalo niti 27 točk in 12 skokov prvega zvezdnika Laurija Markkanena, na drugi strani je Joshua Hawkinson dosegel kar 28 točk, k temu dosežku pa je dodal še 19 skokov. Finci so se z drugim porazom ekspresno že poslovili od možnosti napredovanja iz skupine, medtem ko so si Nemci že zagotovili napredovanje.

Japonska je bila boljša od Finske. Foto: FIBA

Napredovanje sta si v skupini D že priigrali reprezentanci Litve in Črne gore, ki sta še brez poraza.

Slovenske košarkarje naslednja tekma čaka v ponedeljek ob 13.30, ko se bodo na Okinavi pomerili z Gruzijo, v sredo ob isti uri pa še z Zelenortskimi otoki.

Lestvice:

