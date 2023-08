Slovenci niso blesteli, a led je uspešno prebit

Slovenska košarkarska reprezentanca je dobila svojo prvo tekmo na 19. svetovnem prvenstvu na Okinavi. Slovenci so kljub ne preveč blesteči igri, zahvaljujoč drugemu polčasu, strli odpor Venezuele in zmagali s 100:85. Luka Dončić, ki je prvič na velikem tekmovanju Slovenijo vodil v vlogi kapetana, je srečanje končal pri 37 točkah. Naslednja tekma Slovenijo čaka v ponedeljek, ko se bo ob 13.30 pomerila z Gruzijo. Ta je danes s 85:60 premagala Zelenortske otoke.

SP V košarki 2023, 1. dan

SP v košarki 2023, 2. dan:

Slovenska izbrana vrsta je uspešno začela svoje četrto svetovno prvenstvo in tudi po četrtem uvodu ostaja brez poraza na uvodnih tekmah. V Saporu 2006 je začela s prepričljivo zmago proti Senegalu, v Istanbulu 2010 je visoko ugnala Tunizijo, na Kanarskih otokih štiri leta kasneje pa je bila boljša od Avstralije za deset točk. Danes je bila Slovenija za uvod s 100:85 boljša od Venezuele, a Slovenci so imeli kar nekaj težav, predvsem je tako kot v pripravljalnem obdobju škripala igra v obrambi.

Venezuelci poskrbeli za šov trojk, težave slovenske obrambe

Zasedba Aleksandra Sekulića je svojo prvo tekmo prvenstva odprla v postavi Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Zoran Dragić, Bine Prepelič in Mike Tobey, ki je po lepi asistenci Dragića tudi dosegel prvi koš Slovenije na svetovnem prvenstvu. Venezuelci so v prvih minutah pričakovano veliko poskušali z meti z razdalje, začeli so odločno, že v prvih dobrih dveh minutah so tako dosegli kar tri trojke, pod dve se je podpisal Garly Sojo, a so na drugi strani Slovenci z domiselnimi potezami v napadu še enkrat več dokazali, da se za igro v napadu ni treba pretirano bati.

Po košu razigranega Dončića, ki je že v nekaj prvih napadih dosegel deset točk, je po dobrih štirih minutah igre prednost Slovenije narasla na 18:11. A žilavi Venezuelci se niso dali, ob znova porozni slovenski obrambi, ki je bila rak rana slovenske igre že v pripravljalnem obdobju, so v prvih devetih minutah v desetih poskusih zadeli kar osem trojk. Odlično strelsko razpoloženi pa so bili na drugi strani tudi Slovenci, ki so v prvih sedmih minutah srečanja imeli kar 90-odstotno uspešnost pri metu iz igre. Slovenci so imeli tudi v nadaljevanju veliko težav z igro v obrambi, prvo četrtino je z deveto trojko svoje ekipe (9/13) za vodstvo Venezuele s 33:31 končal David Cubillan.

Tobey je na tem prvenstvu dosegel prvi dve točki za Slovenijo. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru je Dončić v prvi četrtini dosegel 14 točk, Tobey jih je dodal devet. Na drugi strani jih je Sojo dosegel 12, Venezuelci so ob izjemni strelski predstavi ob metu za tri le dvakrat poskusili z metom za dve točki.

Zamora ob koncu prvega polčasa šokiral Slovence

Slovenci so v začetku druge četrtine, ko je nekaj počitka dobil tudi Dončić, vendarle uspeli nekoliko strniti svoje vrste v obrambi, ob tem pa se je nekoliko ustavil tudi met Venezuele. Tudi na račun tega je po dobrih treh minutah igre v drugem delu prednost Slovenije po dveh zadetih prostih metih Klemna Prepeliča prvič na tekmi znašala deset točk (43:33). A sledili so novi padci v igri, predvsem je trpela igra v obrambi, kar so Venezuelci izkoriščali kot po tekočem traku. Kot da to ne bi bilo dovolj, je tik pred iztekom prvega polčasa met iz svojih prostih metov dosegel Jhornan Zamora in tako še dodatno šokiral Slovence, ki so se na glavni odmor podali s prednostjo 56:51.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 24 točk (7/10 met iz igre), Tobey jih je dodal devet, Klemen Prepelič pa pet.

Dončić povlekel slovenski voz

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel želenega prebujenja Slovenije, Venezuelci so se po slabih dveh minutah igre približali na le tri točke zaostanka (55:58), a je nato voz Slovencev znova potegnil Dončić, prednost Slovenije pa je po nekaj dobrih potezah znova narasla na deset točk (67:57). Čeprav Slovenci tudi v nadaljevanju niso blesteli, je prednost ves čas znašala okoli deset točk, prednost Sekulićeve čete pa je ob koncu tretje četrtine znašala 15 točk (78:63). Dončić je prvih 30 minut končal pri 33 točkah.

Klemen Prepelič je dosegel 18 točk. Foto: Guliverimage

Slovenska izbrana vrsta je v zadnji četrtini nato bolj kot ne le še nadzorovala potek dogajanja na parketu, ves čas pa je držala lagodno prednost, ki ji je omogočila dokaj miren zaključek prve preizkušnje prvenstva. Na koncu so Slovenci zmagali s 100:85. Dončić je v slabih 31 minutah na parketu dosegel 37 točk (9/10 met za 2, 2/8 met za 3, 13/16 prosti meti), temu dosežku pa je dodal še sedem skokov in šest asistenc. Tobey je bil z 21 točkami drugi strelec, v drugem polčasu pa se je razigral Klemen Prepelič, ki je 18 točkam (3/6 za 3) dodal še šest skokov. Sekulić izmed dvanajsterice izbrancev na parket ni poslal Žige Samarja in Gregorja Glasa.

Za Slovenijo je bila to 24. tekma na SP, podpisala se je še pod 13. zmago, ob tem pa je bila na svoji četrti medsebojni tekmi z Venezuelo še četrtič uspešna. Slovenija bo tako kot na preostalih dveh tekmah v skupini F – v ponedeljek ob 13.30 sledi Gruzija, v sredo, 30. avgusta, ob isti uri pa Zelenortski otoki – v vlogi nespornega favorita.

Napačen zapis. Na napako jih je opomnil tudi Luka Dončić. Foto: Instagram

Pred uvodno tekmo je Luka Dončić opozoril na napačen zapis v garderobi dvorane na Okinavi. Tamkajšnji organizatroji so namesto črke e, uporabili črko a – Slovania namesto Slovenia.

Že zelo kmalu je bilo jasno, kdo bo dobil uvodno tekmo skupine F

V slovenski skupini F je že dopoldne Gruzija visoko premagala košarkarje Zelenortskih otokov z izidom 85:60. Košarkarji Gruzije so že kmalu po začetku tekme pokazali, kdo je gospodar na igrišču. Prvo četrtino so dobili za 11 točk, ob polčasu pa je bila razlika že 17 točk. V tretji četrtini je bilo več ali manj jasno, da bodo gruzijski košarkarji brez težav dobili prvo tekmo v skupini F in si s tem priborili dve točki.

Pri Gruziji je bil najboljši košarkar Tornike Shengelia, ki je dosegel 16 točk. Pri Zelenortskih otokih pa je bil z 11 točkami najbolj uspešen Kenneti Mendes.

Tornike Shengelia je bil najboljši košarkar Gruzije. Foto: Guliverimage

Veliko dela so imeli košarkarji Portorika. Ti so šele po podaljških premagali Južni Sudan. Končni izid tekme je bil 101:96. Grčija je premagala Jordanijo z 92:71, Srbija pa brez najmanjših težav s 105:63 Kitajsko, ki jo vodi nekdanji srbski selektor Aleksandar Đorđević.

Med drugim svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu danes igrajo Španci in Američani. Vse drugo kot njihove zmage bi bilo danes veliko presenečenje.

Lestvice:

