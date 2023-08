Venezuelec nasmejal z receptom, kako ustaviti Dončića

Slovenski košarkarji bodo danes ob 13.30 odprli nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu. Slovenci se bodo za uvod pomerili z Venezuelo. "Naša naloga bo, da odigramo tekmo po svojih najboljših močeh in upravičimo vlogo favorita. Kot vedno trdim, da bo ključ do uspeha kolektivna igra in maksimalna borbenost ter požrtvovalnost," je pred srečanjem poudaril selektor Aleksander Sekulić.

Kolesje letošnjega svetovnega prvenstva se bo danes končno zavrtelo tudi za slovensko izbrano vrsto, ki z nestrpnostjo in navdušenjem pričakuje nastope na svojem četrtem svetovnem prvenstvu v zgodovini. Slovenci se bodo po dolgih pripravah za uvod pomerili z Venezuelo, s katero so se v zgodovini pomerili že trikrat, zaenkrat so stoodstotni, nazadnje so bili zanesljivo boljši v kvalifikacijah za olimpijske igre pred dvema letoma v Kaunasu, ko je zasedba Aleksandra Sekulića slavila z 98:70.

"Veliko časa smo s fanti preživeli skupaj in vsi komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Na prvenstvu ni slabih ekip in tudi reprezentanca Venezuele na Japonsko ni prispela na turistični izlet, temveč si prav gotovo želi pustiti pečat na tem turnirju. Naša naloga bo, da odigrano tekmo po svojih najboljših močeh in upravičimo vlogo favorita. Kot vedno trdim, da bo ključ do uspeha kolektivna igra in maksimalna borbenost in požrtvovalnost. Držati moramo skupaj in igrati košarko na način, ki smo si ga zamislili in nam lahko prinese dober rezultat," je pred srečanjem poudaril slovenski selektor Aleksander Sekulić.

"Držati moramo skupaj in igrati košarko na način, ki smo si ga zamislili in nam lahko prinese dober rezultat," je dejal Sekulić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Reprezentanco Venezuele poznamo, saj smo se z njimi pred dvema letoma srečali v olimpijskih kvalifikacijah. Gre za zelo borbeno in atletsko ekipo. Prve tekme na prvenstvu so vedno zelo nevarne. Vsekakor si želimo, da jo bomo dobro začeli, se s tem sprostili in zabeležili prvo zmago. Vemo, od kod nam pretijo največje nevarnosti. Biti moramo zbrani in potrpežljivi ter igrati svojo igro, kot smo to prikazali na zadnji pripravljalni tekmi proti Japonski," je dodal Zoran Dragić.

Medsebojne tekme Slovenije in Venezuele: Maribor, 5. avgusta 2006, pripravljalna tekma: Slovenija : Venezuela 88:61

Macau, 1. avgust 2007, pripravljalna tekma: Slovenija : Venezuela 88:68

Kaunas, 3. julij 2021, polfinale kvalifikacij za OI 2021: Slovenija : Venezuela 98:70

Venezuelci s slabo popotnico

Venezuelci bodo sicer šestič v zgodovini nastopili na svetovnem prvenstvu, njihova najboljša uvrstitev do zdaj pa je enajsto mesto iz leta 1990. Na zadnjem mundialu pred štirimi leti na Kitajskem so osvojili 14. mesto. V letošnjem pripravljalnem obdobju so za razliko od Slovenije, ki je na sedmih tekmah zmagala trikrat, na vseh šestih obračunih izgubili. Morali so priznati premoč Argentini, Španiji, Franciji, Avstraliji, Južnemu Sudanu in Braziliji. "V pripravah smo se pomerili z izjemnimi reprezentancami, kar je najboljši način, da napredujemo. Prišli smo v dobri pripravljenosti in upamo, da bomo izpolnili pričakovanja, ki smo si jih zadali. Velik cilj smo izpolnili že z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo," je pred srečanjem za venezuelsko košarkarsko zvezo dejal selektor Fernando Duro.

Venezuelci so po treh medsebojnih tekmah s Slovenijo še brez zmage. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Ob tem so pri Venezueli jasno opozorili na glavno slovensko nevarnost Luko Dončića. "Na igrišču dela vse, dobro igra pick and roll, kreira igro in je sposoben doseči koš. Poskušali bomo narediti načrt in mu otežiti delo. Osredotočili se bomo predvsem, da mu preprečimo ustvarjanje priložnosti za preostale. Je še bolj izkušen kot pred dvema letoma," je dejal David Cubillan, ki je z odgovorom na novinarski konferenci pred začetkom prvenstva na vprašanje, kako zaustaviti Dončića, nasmejal vse prisotne. "Lahko samo moliš," je v smehu odgovoril Cubillan.

Venezuela ima v svoji vrsti zgolj enega igralca, ki nastopa zunaj domovine, Michaela Carrero, člana španskega Estudiantesa. Je hkrati brez igralca, rojenega v tem stoletju, tudi zato so v njihovem taboru že večkrat opozorili, da je to verjetno zadnje veliko tekmovanje njihove generacije. Najvišji košarkar Windi Graterol meri 204 centimetra, polovica ekipe pa je bila skupaj že leta 2015, ko je Venezuela dosegla največ uspeh v zgodovini z zlato medaljo na južnoameriškem prvenstvu.

Slovenija je bila ob tem tudi zadnji evropski tekmec Venezuele na uradnih tekmovanjih pod okriljem Fibe. "Tekma s Slovenijo v Tokiu je bila za nas odlična izkušnja. Danes imamo bolj popolno ekipo, veselimo se tekme. Slovence spoštujemo, so odlična ekipa, a poskušali bomo z vsemi orožji," je še dodal venezuelski selektor.

Reprezentanca Venezuele: Michael Carrera, Pedro Chourio, Nestor Colmenares, David Cubillan, Windi Graterol, Heissler Guillent, Jose Materan, Miguel Ruiz, Yohanner Sifontes, Garly Sojo, Gregory Vargas, Jhornan Zamora

