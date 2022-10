Francoski košarkar Thomas Heurtel je v začetku oktobra s štirimi točkami, sedmimi asistencami in štirimi skoki debitiral za moštvo Zenita v ruskem prvenstvu, kjer je klub iz Petersburga po dveh krogih pri zmagi in porazu, ob tem pa zaradi ruske agresije nad Ukrajino v tej sezoni ne nastopa v evropskih tekmovanjih. 33-letni košarkar je s svojo odločitvijo, da se bo preselil v Rusijo, dvignil ogromno prahu, še toliko bolj, ker je francoska košarkarska zveza že pred časom za svoje košarkarje uvedla pravilo, da bodo v primeru podpisovanja pogodb z ruskimi klubi ostali brez mesta v reprezentanci.

Foto: Instagram

Heurtel je z Zenitom iz Sankt Petersburga podpisal pogodbo za sezono 2022/23 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, za svojo odločitev pa je bil deležen veliko kritik, tudi na družbenih omrežjih. "Za vse ljudi, ki mi pošiljate sporočila in kritizirate mojo odločitev, da sem se preselil v Rusijo – j*** vseeno mi je. Zato nehajte zapravljati svoj čas in prosim, najdite si življenje. Hvala že vnaprej," je Huertel sarkastično zapisal na svojem Instagramu.

Heurtel je pred začetkom priprav na letošnji EuroBasket in kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 podpisal zavezo, da ne bo sklenil pogodbe s katerokoli izmed ruskih ali beloruskih ekip. To so podpisali tudi preostali košarkarji in člani strokovnega štaba, čeprav so mnogi ob tem izrazili svoje dvome. Morebitna kršitev dogovora francoske zveze in igralcev se odraža v prepovedi nastopanja za francosko izbrano vrsto, tudi na domačih olimpijskih igrah leta 2024, so še sporočili iz francoske zveze.

