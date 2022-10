Veliki mejnik mladega slovenskega košarkarja

Medtem ko se je 21-letni Žiga Samar pred letošnjo sezono dokončno poslovil od Španije in se preselil v Nemčijo, pa je priložnost na velikem odru prvič dočakal njegov mlajši brat Matija, sicer član slovenske izbrane vrste do 18 let, s katero je na letošnjem evropskem prvenstvu zasedel četrto mesto. Na prvenstvu je na sedmih tekmah v povprečju dosegal 6,9 točke, 2,7 skoka in 0,9 asistence na tekmo.

Jeseničan pa je v nedeljo obkljukal še en mejnik, saj je v dresu Fuenlabrade prvič zaigral v španski košarkarski ligi, v slabih treh minutah in pol, kolikor jih je preživel na parketu, pa je dosegel dve točki (1/1 za 2, 0/1 prosti meti). 197 centimetrov visoki, leta 2004 rojeni Jeseničan je v mlajših kategorijah igral za svoj domači klub, nato pa se je preselil v Španijo. Njegova Fuenlabrada je sicer izgubila vse tri tekme na uvodu v novo sezono španskega prvenstva, v nedeljo je bila boljša Barcelona, pri kateri pa ni igral naturalizirani član slovenske izbrane vrste Mike Tobey.

