Gran Canaria obstala v četrtfinalu, Olimpia Milano pa v polfinalu

Zasedbo Jake Lakoviča je izločila Valencia, ki je zmagala 98:74 in 102:94. Mike Tobey je zabeležil 11 točk in tri skoke oziroma devet točk in šest skokov. Žiga Samar se na prvi tekmi ni vpisal med strelce in je v statistiko dodal skok in dve podaji, na drugi tekmi je zbral dve točki, skok in dve podaji.

Milanska Olimpia je brez poškodovanega Josha Neba sezono zaključila v polfinalu. S 3:1 v zmagah jo je izločil Virtus iz Bologne, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije v zadnjem tedenskem pregledu #mojtim na delu.

V Sloveniji finale še poteka. Krka je v soboto znižala zaostanek v zmagah na 1:2, četrta tekma pa bo danes ob 18. uri v Stožicah.

Preberite še: