Slovenija bo imela predstavnika na zaključnem turnirju študentske košarkarske lige NCAA. To je Urban Klavžar, ki je s Florida Gators v četrtfinalu po izjemni drami in preobratu izločili Texas Tech ter postal zmagovalec konference. V nadaljevanju preverite, kako so v minulem tednu še igrali slovenski košarkarski reprezentanti na tujem.

Urban Klavžar je v četrtfinalu sicer ostal brez priložnosti za igro. Zaključni turnir bo od petega do sedmega aprila potekal v San Antoniu. V polfinalu se bodo Gatorsi pomerili proti univerzi Auburn.

V minulem tednu smo v polfinalu Fibinega evropskega pokala spremljali zanimiv slovenski dvoboj med Zoranom Dragićem in Gregorjem Hrovatom, ki je pripadel slednjemu. Dijon je Bilbao ugnal s 77:58 in si tako priigral lepo prednost pred sredinim povratnim dvobojem v Španiji. Hrovat je na parketu prebil 28 minut ter zabeležil odličnih 18 točk, pet skokov in tri podaje.

Dragić je na drugi strani zbral šest točk in podajo. Nekaj dni kasneje je v španski ligi ob porazu 70:88 proti Realu dosegel pet točk in dva skoka. Izjemne pomembne zmage pa se je s soigralci veselil Edo Murić. Lleida je s 95:89 premagala Manreso in na lestvici z devetimi zmagami na 13. mestu ujela prav Bilbao. Murić je prispeval 11 točk, dva skoka in podajo.

Žiga Samar Foto: www.alesfevzer.com Ob zelo dobri igri Žige Samarja je do zmage 91:89 nad Unicajo prišla Gran Canaria. Slovenski organizator igre je igral 21 minut in devetim točkam dodal šest skokov in podajo. Nekaj dni pred tem je bila Gran Canaria uspešna tudi v EuroCupu. Z zmago 69:68 je izid v zmagah proti Bahčešehirju izenačila na 1:1. Odločilna tretja tekma bo v sredo. Mike Tobey je dosegel 11 točk, osem skokov in podajo.

Serijo porazov je v nemški ligi prekinil Braunschweig, ki je s 114:88 ugnal Bamberg in trenutno zaseda četrto mesto na lestvici, ki še neposredno vodi v četrtfinale. Luka Ščuka je dodal 15 točk, skok in podajo. .

V ligi NBA Vlatko Čančar na zadnjih dveh tekmah Denverja ni dobil priložnosti za igro. V vse boljši formi je Luka Dončić. Tako ne mine dvoboj, da ne bi navduševal z izjemnimi statističnimi podatki. V dosedanjem delu sezone v povprečju dosega 28,2 točke ter po dobrih osem skokov in podaj na tekmo. Ob tem pa še naprej piše košarkarsko zgodovino, saj je po tekmi z Orlandom skočil na prvo mesto večne lestvice slovenskih strelcev v ligi NBA.