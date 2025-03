V zadnjem tednu so širom Evrope nase opozorili rokometaši Kristjan Horžen, Jože Baznik, Tim Rozman in Mitja Janc. Prvi bo z Gummersbachom ta torek iskal pot v četrtfinale EHF Evropske lige. Kljub zmagi je z nastopi v njej zaključila Nataša Ljepoja.

Za Gummersbachom, kjer kruh služita Kristjan Horžen in Tilen Kodrin, je uspešen teden. Najprej je nemška ekipša na prvi tekmi končnice za preboj v četrtfinale evropske lige v domači dvorani ugnala ekipo Melsunga, do nedavno vodilno ekipo nemškega prvenstva. Odločilna, povratna tekma bo na sporedu v torek, Gummersbach pa se nanjo podaja s tremi zadetki "zaloge" (29:26).

V četrtek je Gummersbach dobil še obračun bundeslige proti Wetzlarju, kjer igra Domen Novak. Slednji se ni vpisal med strelce, medtem ko je na drugi strani z osmimi zadetki iz prav toliko strelov blestel Horžen. Slovenski krožni napadalec je tako nadgradil tri zadetke z evropske tekme, medtem ko je Kodrin na obeh preizkusih zadel po enkrat.

V bundesligi v vrhu še naprej vztraja Hannover, ki ob podaji Tilna Strmljana ni imel pretiranega dela z Bietigheimom iz začelja lestvice (32:18). Se pa je zato od njega oddaljil Flensburg, ki je presenetljivo klonil pri Lemgu (34:29). Zdrsnil je na peto mesto, od vodilnih ekip pa ga sedaj loči šest točk. Blaž Blagotinšek je obračun končal brez zadetka, slovenski vratar Urh Kastelic pa pri Lemgu ni dobil priložnosti med vratnicama.

EHF Liga prvakov je vstopila v končnico. Med ekipami, ki si skušajo priboriti četrtfinalno vozovnico, so tudi štiri s slovenskimi reprezentanti. Poljska Wisla je v Plocku na prvi tekmi proti Nantesu zmagala z 28:25. Pri poljskih prvakih se je v ekipo po poškodbi stegenske mišice vrnil Mitja Janc, del nje je bil tudi Miha Zarabec. Oba sta dvoboj zaključila brez zadetka, medtem ko je Tim Cokan ostal izven kadra. Pri Nantesu je na listi poškodovanih Rok Ovniček, nekdanji reprezentant Matej Gaber pa se ni vpisal med strelce.

Janc je med vikendom nato Wislo kot najboljši strelec vodil do visokega uspeha proti Wroclawu (36:26). Dosegel je pet zadetkov iz prav toliko strelov. Nasprotno od Wisle pa se je prva tekma razpletla za rivala iz Kielc. Ta je brez poškodovanega vratarja Klemna Ferlina doma klonil proti Berlinčanom s 27:33. Povraten obračun prav tako prinaša sreda.

Za preboj med najboljših osem ekip se bori tudi Szeged. Borut Mačkovšek je povsem v končnici dosegel dva zadetka. Spektakularen je bil sploh drugi, po izteku igralnega časa in z devetih metrov preko iztegnjenih rok živega zidu. Madžarski podprvaki so tekmo vseeno izgubili (30:31), a minimalen zaostanek proti francoskemu PSG-ju vrata pušča odprta.

Precej bolj kot evropski, pa je Szeged zabolel presenetljiv poraz v domači ligi. Györ je bil s šestimi zadetki nekdanjega reprezentanta Deana Bombača doma boljši s 35:33. Mačkovšek se na tej tekmi v slabih 52 minutah ni vpisal med strelce.

V četrtfinale evropske lige prvakov so že uvrščeni Blaž Janc in Domen Makuc z Barco ter Aleks Vlah z Aalborgom. Makuc in Vlah sta v klubu v čakanju na evropske tekmece dobila krajši odmor za sanacijo manjših poškodb in tako izpustila tekme državnih prvenstev. Kljub temu ekipi nista imeli težav. Barca je v razmaku treh dni zabeležila dve zmagi - Janc je skupno dosegel tri zadetke -, Aalborg pa eno. Obe ekipi ostajata trdno v sedlu vodilnega v državnih prvenstvih Španije in Danske.

Evropska sezona se je medtem zaključila za Natašo Ljepoja. Romunska Valcea, pri kateri igra slovenska krožna napadalka, je povratno tekmo četrtfinala Evropske lige dobila z 32:30, a je bila prednost petih zadetkov Thüringerja s tekme v Nemčiji vendarle previsoka. Ljepoja je ob zmagi dosegla zadetek.

Francosko prvenstvo je konec preteklega tedna prineslo slovenski derbi med Paucem Jožeta Baznika in Chartresom Nika Henigmana in Matica Grošlja. Obračun v domači dvorani je z 31:23 pripadel Bazniku, ki se je ob 38-odstotni uspešnosti izkazal z 12 obrambami, ob tem pa dosegel tudi zadetek. Na drugi strani je Grošelj iz štirih strelov dosegel prav toliko zadetkov in prispeval še štiri podaje, Henigman je dodal en gol.

Medtem si je v domačem tekmovanju velik spodrsljaj privoščil Nantes, ki je s 25:24 klonil pri Istresu, ki se krčevito bori za obstanek. Statistika Gabra je v 15 minutah ostala prazna, njegova ekipa pa je zaostanek za vodilnim PSG-jem povišala na tri točke.

Nepričakovan je bil tudi nov poraz (34:32 pri ekipi Valence) za Saran v francoski drugoligaški druščini, ki je nazadoval na četrto mesto. Poraza ni mogel preprečiti Matic Suholežnik, ki je brez zgrešenega strela dosegel tri zadetke, trikrat blokiral strel tekmecev in soigralcu za dosego zadetka podelil še podajo.

Presenečenje na Madžarskem je pripravil Balatonfüredi in sicer s skalpom Tatabanye, ki igrala v drugem delu evropske lige. K zmagi s 33:29 je Tim Rozman prispeval devet zadetkov iz 11 strelov. Prvič po poškodbi hrbta je na igrišče stopil tudi Tadej Kljun in za zmagovalce dosegel dva gola. Klub z mesta na severni obali jezera Balaton je trenutno peta najboljša madžarska ekipa, Tatabanya mesto višje pa ima le še točko prednosti. Do konca tekmovanja preostaja šest tekem.

Po poškodbi prepone se je v dres Vojvodine vrnil Miha Kavčič. Srbski prvak je z 31:22 v Pančevu ugnal Dinamo.