Maja Svetik se je na evropskem prvenstvu konec lanskega leta huje poškodovala, težave z desno ramo so zahtevale operativni poseg. V dresu avstrijske prvoligaške ekipe, katere članica je bila od poletja 2023, se je minulo soboto vrnila na igrišče in v mrežo tekmic pospravila še zadnji strel s sedmih metrov. Füchse je na tem obračunu Hypu moral priznati premoč z 22:34.

Aleks Kavčič Foto: Guliverimage V minulem tednu je bil v okviru hrvaške lige za prvaka na sporedu večni derbi med Zagrebom in Nexejem, ki se je končal z neodločenim izidom 31:31. Na obračunu se je na igrišče po poškodbi vrnil Aleks Kavčič in trem golom dodal pet podaj. Na drugi strani je pri zasedbi iz Našic, ki se je v hrvaški prestolnici uspela do točke prebiti šele drugič v zgodovini, statistika Gala Marguča ostala prazna.

V Franciji je Jože Baznik z 11 obrambami pomagal PAUC-u do zmage proti moštvu Dunkerque (32:29) in vzpona na lestvici. PAUC je z novim parom točk napredoval na sedmo mesto. Do konca sezone ostajajo štiri tekme. Za elitno šesterico Baznikovi zaostajajo tri točke, a jih čaka izjemno zahteven razpored, saj so vsi štirje preostali tekmeci uvrščeni med najboljšo peterico.

Novo odlično predstavo v deželi galskih petelinov je pred odhodom na reprezentančne priprave nanizal Matic Grošelj. Ob tesni zmagi Chartresa proti Creteilu (26:25) je v 53 minutah dosegel pet zadetkov in dodal prav toliko podaj. Soigralec Nik Henigman ni igral. Chartres je s to zmago proti predzadnji ekipi na lestvici vpisal pomembni točki v boju za obstanek med francosko elito.

Na zaključnem turnirju evropske lige prvakov bomo imeli Slovenci štiri predstavnike. Med najboljšo četverico se je uspelo prebiti Domnu Makucu in Blažu Jancu z Barcelono ter Roku Ovničku in Mateju Gabru z Nantesom.

V Španiji so rokometašice sklenile sezono. Z zasedbi Atletico Guardes je že pred časom naslov osvojila Blažka Hauptman.