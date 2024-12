Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na sobotnem obračunu evropskega prvenstva premagala reprezentanco Švice z rezultatom 34:25. Žal pa je prvenstvo že končala Maja Svetik in jo bo zamenjala Tinkara Kogovšek. V slovenski reprezentanci so se zahvalili švicarskemu zdravniku.

Žal se je na tekmi proti Švici nesrečno poškodovala Maja Svetik, potem ko si je ob nerodnem padcu izpahnila ramo. To pomeni, da je prvenstvo zanjo že končano in bo v nadaljevanju svoje kolegice bodrila z roba igrišča.

Selektor Slovenije Dragan Adžić je moral hitro ukrepati in je na Dunaj vpoklical Tinkaro Kogovšek, članico Litije. V slovenski reprezentanci so se za športno in nesebično potezo zahvalili doktorju švicarske reprezentance Andreasu Becku, ki je takoj prihitel na igrišče in pomagal naši igralki.

Slovenke so po zmagi nad Švicarkami zaradi boljše razlike v golih napredovale na četrto mesto skupine 2, v ponedeljek ob 20.30 pa bodo igrale proti reprezentanci Danske.

Najboljši dve reprezentanci iz skupine 2 se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto proti tretjeuvrščeni iz skupine 1 v madžarskem Debrecenu, kjer nastopajo Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.

