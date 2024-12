"Grizle smo od prve do zadnje minute, naš trud je bil poplačan"

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes odigrala drugo tekmo v glavnem delu evropskega prvenstva na Madžarskem ter v Avstriji in Švici. Po porazu proti Nizozemski z 22:26 na Dunaju je proti Švici le prišla do prvih dveh točk. Švicarsko vrsto, ki se je dobro upirala v prvem polčasu, je v drugem povsem nadigrala in zmagala s 34:25. Izbranke Dragana Adžića se bodo v ponedeljek ob 20.30 pomerile z Dankami, v sredo ob 15.30 pa še z Nemkami.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na četrtkovi tekmi proti Nizozemkam prikazale novo srčno in bojevito predstavo, a zaradi izjemno dolgega strelskega posta v drugem polčasu ostale praznih rok. Tokrat so prišle do prvih dveh točk v glavnem delu EP in teoretično ostaja v boju za uvrstitev v zaključne boje.

Druga današnja para skupine 2 na Dunaju sta Danska – Nemčija in Nizozemska – Norveška. Na vrhu lestvice sta Nizozemska in Norveška s po štirimi točkami, Danska, Nemčija in Slovenija imajo po dve, Švica pa nič.

Slovenija : Švica 34:25 (17:16) Mestna dvorana, gledalcev 2612, sodnici: Praštalo in Balvan (obe BiH). Švica: Schüpbach, Brütsch, Kündig 4, Wolff, Frey, Schmid 5 (1), Emmenegger 5, Gautschi 4, Baumann, Goldmann 3, Kähr, Rinner 3, Altherr 1, Bucher, Snedkerud, Bächtiger. Slovenija: Vojnovič, Džajić, Jurič 5, Novak, E. Abina 1, A. Abina 6, Stanko 6 (1), Fegic 3, Ljepoja 4, Bajc, Barukčić, Svetik 2, Čopi 1, Puncer, Pogorelc 3 (2), Markovič 3. Sedemmetrovke: Švica 1 (1), Slovenija 4 (3). Izključitve: Švica 6, Slovenija 6 minut. Rdeči karton: Frey (23.).

V prvem polčasu dober odpor Švicark

Slovenke z Majo Vojnovič v vratih so tekmo odprle odločno, Ana Abina je zabila prvi gol na tekmi, z zadetkom Maje Svetik so povedle z 2:0 in vodstvo dveh zadetkov držale do pete minute (4:2), ko so se razigrale tudi Švicarke in izenačile na 4:4. Trda in enakovredna bitka – tudi zaradi nekaj napak Slovenk – se je nadaljevala skozi ves prvi polčas, ekipi sta se menjavali v vodstvu. V 19. minuti je selektor Adžić opravil še menjavo v slovenskih vratih, namesto Vojnovič je med vratnici stopila Dijana Đajić, v 23. minuti je rdeč karton zaradi grobega prekrška dobila Lisa Frey, Slovenke pa niso izkoristile sedemmetrovke, do konca prvega polčasa so vseeno prišle do vodstva z golom prednosti (17:16).

V drugem Slovenke stopile na plin

V drugem polčasu je Nuša Fegic poskrbela za izenačenje najvišje prednosti na tekmi (+2), nato pa so Slovenke stopile na plin in z zadetki Ane Abine višale prednost, na 19:16, 20:16, 21:16 ... V slovenska vrata je spet stopila Maja Vojnovič. S šetimi goli so Slovenke vodile v 36. minuti (23:17), nato so se Švicarke spet prebudile in se približale na - 2 (23:21). Njihov nalet je z minuto odmora prekinil Adžić. V 43. minuti je Maja Svetik po novem uspešnem strelu na švicarska vrata nerodno padla na ramo in v bolečinah s pomočjo soigralk zapustila igrišče.

Foto: RZS

Slovenke so vzdrževale prednost dveh, treh golov, v 51. minuto pa z golom Nataše Ljepoje spet povedle za štiri (28:24). Ljepoja je bila nato zaradi pretirane grobosti v obrambi izključena za dve minuti, prednosti pa Švicarkam ni uspelo izkoristiti. Ana Abina je presnot povišala na + 5 (29:24). Švicarkam so pošle moči, prednost Slovenk je naraščala, v 58. minuti je bila nova najvišja na tekmi s + 7 (33:24). Do konca pa je tazlika narasla na devet golov, Slovenke so se veselila zmage s 34:25.

Ana Abina in Tjaša Stanko sta dosegli vsaka po šest zadetkov, Manca Jurič pet, Nataša Ljepoja štiri ... Maja Vojnovič je zbrala devet obramb, sedem v drugem polčasu. Najboljši strelki v švicarski vrsti sta bili Tabea Schmid in Mia Sofia Emmenegger s petimi goli.

Foto: RZS

"Grizle smo od prve do zadnje minute, naš trud je bil poplačan"

"Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma. Po enakovrednem prvem polčasu smo v drugem prikazale energično in igrivo predstavo v napadu, hkrati pa smo na višjo raven dvignile tudi našo obrambo. Vesela sem zmage, vsem v ekipi nam veliko pomeni. Pred nami sta še dve tekmi proti močnim Dankam in Nemkam, na obeh se želimo prikazati v najlepši možni luči," je po zmagi dejala Vojnovič.

"Grizle smo od prve do zadnje minute, naš trud je bil poplačan. Švicarke so se nam je v začetku tekme dobro upirale, v drugem polčasu pa smo zlomile njihov odpor z našo osredotočeno in učinkovito igro. V ponedeljek nas čaka rokometna velesila z Danske, na to tekmo se bomo maksimalno pripravile. Upam na našo novo sproščeno in energično predstavo," je po tretji zmagi na letošnjem turnirju dodala Ema Markovič.

Najboljši dve reprezentanci iz skupine 2 se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto proti tretjeuvrščeni iz skupine 1 v madžarskem Debrecenu, kjer nastopajo Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.

