"To nam vzbuja le še večjo željo" #video

Slovenske rokometašice v soboto ob 15.30 čaka nova tekma evropskega prvenstva. Na Dunaju se bodo pomerile s Švicarkami. "Pričakujemo zahtevno tekmo. Tudi Švicarke bodo poskušale pokazati vse, česar so sposobne, in zmagati," je pred srečanjem dejala vratarka Maja Vojnovič.

Izbranke Dragana Adžića so v dosedanjem poteku tekmovanja, ki ga gostijo Avstrija, Švica in Madžarska, vpisale polovičen uspeh, a na nobeni tekmi niso razočarale. V skupinskem delu v Innsbrucku so najprej izgubile proti najboljši reprezentanci zadnjih let Norveški (26:35), nato pa premagale Slovakinje (37:24) in Avstrijke (25:24) ter se uvrstile med najboljših 12 ekip v Evropi. Na uvodnem dejanju drugega dela tekmovanja so jih čakale Nizozemke, ki spadajo v sam vrh favoritinj za najvišja mesta. Tudi tem so Slovenke drago prodale svojo kožo, jim vseskozi dihale za ovratnik, na koncu pa morale priznati premoč z 22:26.

Slovenke po uvodnem krogu drugega dela tekmovanja v skupini 2 zasedajo peto mesto. Trenutno imajo na računu dva poraza (v drugi del so prenesle rezultat tekme z Norveško), že v soboto pa ga lahko obogatijo s prvima točkama. Švicarke premorejo identičen izkupiček in so uvrščene na zadnje, šesto meto. V skupinskem delu v Baslu so uvodoma z 28:25 ugnale Ferske otoke, nato s 30:35 klonile proti Dankam, na odločilni tekmi za napredovanje pa s 26:22 odpravile Hrvatice. Drugi del tekmovanja so začele s porazom proti Nemkam (36:27).

"V drugem delu evropskega prvenstva ni slabih reprezentanc. Švica igra hitro tranzicijsko igro, zato bo pomembno, kako se bomo mi vračali v obrambo. Menim, da nam bo pri tem nekoliko lažje kot proti Nizozemkam. A kljub temu bomo morali biti dobri v vseh segmentih igre, saj imamo lahko sicer težave z vsakimi tekmicami," je pred drugim preizkusom na Dunaju dejal pomočnik selektorja Jan Žbogar.

"Pričakujemo zahtevno tekmo"

Najučinkovitejša posameznica švicarske reprezentance na letošnjem prvenstvu je 21-letna in 180 centimetrov visoka krožna napadalka Tabea Schmid. Rokometašica, ki od leta 2023 igra na Danskem, je na štirih tekmah dosegla 29 golov. Z 19 zadetki ji sledi leva zunanja igralka Daphne Gautschi, 18 pa jih je dodala 19-letna desnokrilna rokometašica Mia Sofia Emmenegger, članica norveškega udeleženca lige prvakov, Vipersa.

Maja Vojnovič (video: RZS):

"Pričakujemo zahtevno tekmo. Tudi Švicarke bodo poskušale pokazati vse, česar so sposobne, in zmagati. To nam vzbuja le še večjo željo. Želimo si zmage, ki bo zelo pomembna za čim višjo uvrstitev," se je na sobotni dvoboj na medijskem terminu v avstrijski prestolnici ozrla Maja Vojnovič. Statistično tretja najboljša vratarka prvenstva je še dodala: "Švicarke hitro prehajajo v napad, a se nekoliko počasneje vračajo v obrambo. To moramo izkoristiti za doseganje lahkih zadetkov."

Tea Pogorelc (video: RZS):

"Švica je precej mlada in energična ekipa, dokaj podobna nam. Prav zato pričakujem zanimiv dvoboj. Ob hitri igri se tekmice nekoliko počasneje vračajo v obrambo in to prinaša naše prve priložnosti. V vsakem primeru bomo osredotočene na svojo igro in verjamem, da nam bo ta dajala nasmehe na obraze vse do konca tekmovanja," pa je pristavila 18-letna Tea Pogorelc.

Slovenke se s Švicarkami v zadnjem obdobju niso srečevale. Letošnje prvenstvo, na katerem nastopajo kot sogostiteljice, je njihov drugi nastop na velikih tekmovanjih. Prvič so nastopile na evropskem prvenstvu pred dvema letoma in osvojile 14. mesto. Od poletja 2023 jih vodi norveški trener Knut Ove Joa.

