Slovenke drago prodale kožo izrazitim favoritinjam

Slovenske rokometašice so si po zmagah nad Slovakinjami in Avstrijkami v Innsbrucku izborile nastop v glavnem delu evropskega prvenstva na Madžarskem ter v Švici in Avstriji, tudi v prvi tekmi na Dunaju pa so proti izrazito favoriziranim Nizozemkam, pokazale pogumno predstavo in izgubile z 22:26. Nemke so v prvi tekmi skupine II s 36:27 premagale Švico, v večernem skandinavskem derbiju pa se bodo pomerile še Danke in Norvežanke.

V uvodnih šestih minutah tekme je bila nizozemska obramba za Slovenke neprebojna, favoritinje so povedle s 4:0, ko je selektor Dragan Adžić vzel minuto odmora, ob povratku na igrišče pa Tjaša Stanko le načela tudi mrežo Nizozemk. Slovenke so strnile tudi obrabne vrste, tudi s pomočjo razpoložene vratarke Maje Vojnovič pa so se tekmicam nato približale na gol zaostanka (4:5) v 11. minuti tekme, a je bila v nizozemskih vratih razpoložena tudi Yara Ten Holte in Nizozemke so v naslednjih minutah ohranjale prednost dveh, treh golov.

V 18. minuti so Slovenke z zadetkom Mance Jurič prišle na – 1 (7:8), nato se je s četrto obrambo izkazala Vojnovič, Nizozemke so še izgubile žogo, a našim rokometašicam ni uspelo izkoristiti zmede za izenačenje, nasprotno, Nizozemke so z nekaj hitrimi akcijami spet ušle na + 3 (7:10). V 25. minuto so ob dvominutni izključitvi Mance Jurič in nekaj napakam Slovenk v napadu, Nizozemke s sedmih metrov prišle do najvišje prednosti na tekmi (8:12), pobeg na + 5 jim je preprečila Vojnovič, Tjaša Stanko pa je spet znižala na – 3 (9:12). Nato napad slovenski vrsti spet ni uspel, Nizozemke pa so s hitrimi protinapadi vendarle ušle za pet golov (9:14), do konca prvega polčasa pa so Adžićeve varovanke vendarle znižale na 10.14. Stanko je v prvih 30 minutah tekme zabila štiri gole, Vojnovič je zbrala šest obramb.

Prvi napad Slovenk v drugem polčasu je bil neuspešen, Nizozemke na drugi strani so spet prišle na + 5 (10:15), Nataša Ljepoja je znižala na – 4, Vojnovič je prišla do sedme obrambe, pa Ana Abina z močnim strelom od daleč znižala na – 3 (12:15), pa nova, že osma obramba Vojnovič, pa spet v polno Ljepoja in spet zaklenjena vrata Vojnovič. To so bile imenitne minute, ki so Slovenijo približale na gol zaostanka (14:15). Sledila je še napaka Nizozemk v napadu in v 37. minuti je bilo izenačenje (15:15), nato pa nova napaka Nizozemk in hiter protinapad z golom Eme Abine za prvo vodstvo Slovenije (16:15)!

Do novega izenačenja (17:17) so Nizozemke prišle s sedmih metrov, v 41. minuti spet do vodstva za gol (17:18) m nato po nedosojenem prekršku nad Nušo Fegic in zapravljenem slovenskem napadu na +, 2, pa po še nekaj napakah Slovenk spet na + 3 (17:20) … V 48. minuti so bile Nizozemke spet na + 4 (17:21), ko je novo minuto odmora zahteval Adžić.

Ob povratku je Yara Ten Holte ubranila sedemmetrovko Nuši Fegic, Nizozemke so nato spet izenačile najvišjo prednost na tekmi (18:23), pa si nato prislužile še drugo dvominutno izključitev na tekmi, kar so Slovenke izkoristile za zmanjšanje na 19:23, potem pa sta se spet izkazali vratarki, Ten Holte s 14. obrambo in Vojnovič s 15. Ta je bla boleča, žoga je slovensko vratarko zadela v trebuh, v vratih jo je tako nadomestila Dijana Đajič. V zaključku tekme je več moči in zbranosti ostalo favoritinjam, ki so se naposled veselile zmage s 26:22.

Najboljši dve reprezentanci v polfinale

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi, ki so v skupinskem delu na Tirolskem klonile le proti Norvežankam, se bodo po današnjem uvodnem dvoboju v avstrijski prestolnici nato v soboto ob 15.30 pomerile še s Švicarkami, v ponedeljek ob 20.30 z Dankami, v sredo ob 15.30 pa z Nemkami.

Norveška, Danska in Nizozemska so iz skupinskega dela prinesle po dve točki, Slovenija, Švica in Nemčija pa nič. Nemke so z današnjo zmago nad Švico (36:27) pri dveh točkah, Nizozemska ima štiri.

Najboljši dve reprezentanci se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto proti tretjeuvrščeni iz skupine 1.

Vse tekme skupine 1 bodo v madžarskem Debrecenu, kjer bodo nastopile Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.

Zaključne tekme celinskega tekmovanja bodo med 13. in 15. decembrom v mestni dvorani na Dunaju.

