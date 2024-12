Slovenskim rokometašicam je pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki poteka na Madžarskem, v Švici in Avstriji, le malokdo pripisoval možnosti za preboj v glavni del tekmovanja. Po zmagah proti Slovakinjam in Avstrijkam v skupinskem delu jim je uspel veliki met, iz Innsbrucka na Dunaj odhajajo v visokih petah.

Elitna slovenska ženska reprezentanca je po olimpijskih igrah v Parizu doživela pravi pretres. Po športnem vrhuncu leta so se od reprezentance poslovile dolgoletne nosilke igre Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić. Barbara Lazović je končala kariero, Nina Spreitzer si je za nedoločen čas privoščila premor, Elizabeth Omoregie in Valentina Klemenčič pa sta se nastopu na evropskem prvenstvu odpovedali iz osebnih razlogov.

Močno pomlajeni in spremenjeni ekipi s številnimi novinkami na reprezentančni sceni ter brez izrazite igralke na desnem zunanjem položaju je na Tirolskem uspelo nemogoče. Po pričakovanem uvodnem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Norveške s 26:33 so nanizale dve zmagi. Najprej so premagale Slovakinje s 37:24, na odločilni tekmi v olimpijski dvorani v Innsbrucku pa še Avstrijke s 25:24.

Na Dunaj odhajajo srečne in ponosne

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića iz Innsbrucka na Dunaj odhajajo srečne in ponosne, pred njimi pa so nove zahtevne preizkušnje s tekmicami iz samega mednarodnega vrha.

V glavnem delu tekmovanja med 5. in 11. decembrom jih čakajo Danke in Nizozemke. Za eno prosto mesto iz skupine D kandidirajo še rokometašice iz Švice, s Ferskih otokov in Hrvaške, iz skupine F pa Nemke in Islandke, medtem ko so Ukrajinke že brez možnosti za napredovanje pred današnjimi tekmami zadnjega kroga.

Iz skupine A sta se naprej uvrstili Madžarska in Švedska, iz skupine C pa Francija in Poljska. V skupini B najbolje kaže Črni gori, možnosti za preboj imata tudi Češka in Romunija. Glavni del skupine 1 bo v Debrecenu na Madžarskem.

"Sem izjemno vesela in ponosna na vse v reprezentanci. Dokazale smo, da smo super ekipa, ki lahko premaga zahtevnega tekmeca, ko stopi skupaj," je po ponedeljkovi zmagi proti Avstrijkam dejala v tem trenutku prva violina slovenske reprezentance Tjaša Stanko.

Sedemindvajsetletna Mariborčanka je na treh tekmah dosegla 24 golov in je po nepopolnem tretjem krogu povsem na vrhu razpredelnice strelk na letošnjem celinskem turnirju, z učinkovito igro je zgled svojim mlajšim soigralkam, nudi pa jim tudi pedagoško podporo.

"Izkušnje resda niso na naši strani, a vedno poudarjam, ob naši bojeviti in srčni predstavi izkušnje nimajo odločilnega pomena. Na vsaki tekmi moramo na igrišču pustiti srce in igrati druga za drugo, hkrati pa uživati na igrišču," je že pred odhodom v Innsbruck dejala polivalentna slovenska zunanja igralka.

"Vedeli smo, da bo težko, na to smo se tudi pripravile. Avstrijke so bile favoritinje pred svojimi gledalci, a mi smo zadržale trezno glavo in osredotočenost ter se veselile velikega uspeha," je po ponedeljkovem avstrijskem skalpu dodala njena soigralka na zunanjem položaju Ana Abina. Ta je na tekmah proti Norvežankam, Slovakinjam in Avstrijkam dosegla 18 golov.

"Še enkrat več smo pokazale"

Poleg Stanko in Abina imata največjo reprezentančno minutažo izkušeni Maja Vojnovič na mestu vratarke in Nataša Ljepoja na mestu krožne napadalke. "Ne glede na kar nekaj napak se nam je vedno uspelo vrniti v igro. Nismo izgubile osredotočenosti. Še enkrat več smo pokazale, da se lahko kosamo z vsemi tekmicami, in to kljub temu, da smo ena najmlajših ekip na tekmovanju. Komaj čakam, da prispemo na Dunaj, te poti smo si zelo želele," je po treh slovenskih predstavah v Innsbrucku dejala Vojnovič.

Slovenija si je po uvrstitvi v glavni del tekmovanja zagotovila tudi status nosilke na žrebu za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 27. novembrom in 14. decembrom prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji.

Poleg obeh gostiteljic in branilke naslova iz Francije si bodo nastop na mundialu zagotovile še tri najboljše reprezentance z letošnjega evropskega prvenstva. Druge reprezentance čakajo dodatne kvalifikacijske tekme. Prve bodo 9. in 10., povratne pa 12. in 13. aprila prihodnje leto.

