Ponos in zadovoljstvo v pomlajeni slovenski vrsti: "Delujemo kot eno" #video

"Preboj v drugi del tekmovanja in zmaga proti Avstrijkam sta enakovredna moji kolajni z olimpijskih iger iz Londona," je po današnji zmagi nad Avstrijo (25:24), s katero so si Slovenke priborile pot na Dunaj v glavni del evropskega prvenstva, dejal selektor slovenske reprezentance Dragan Adžić. "Delujemo kot eno, kar se vidi na igrišču in zunaj njega," pa je bila navdušena Nuša Fegic, ena od številnih novink v močno pomlajeni slovenski vrsti.

"Ponosna sem na svoje soigralke in celoten strokoven štab. Delujemo kot eno, kar se vidi na igrišču in zunaj njega," je bila po današnji odločilni tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Innsbrucku zadovoljna 25-letna članica Ajdovščine Nuša Fegic, ki je k zmagi nad Avstrijo prispevala tri gole. "Ključ do zmage je bila naša igra v obrambi, med celotno tekmo pa smo igralke vseskozi zaupale druga drugi in si nesebično pomagale. Komaj čakam na naslednje tekme na Dunaju," je še pojasnila za Rokometno zvezo Slovenije.

Ena od junakinj tekme je bila vratarka Maja Vojnovič, ki je danes zbrala deset obramb. "Ne glede na to, da je bilo kar nekaj napak v naši igri, se nam je vedno uspelo vrniti v igro. Nismo izgubile osredotočenosti. Spet smo pokazale, da se lahko kosamo z vsakim tekmecem in to čeprav smo ena najmlajših ekip na tekmovanju. Komaj čakam, da prispemo na Dunaj, res smo si zelo želele naslednjega kroga. Komaj čakamo!" je povedala članica Krima Mercatorja.

"Preboj v drugi del tekmovanja in zmaga proti Avstrijkam sta enakovredna moji kolajni z olimpijskih iger iz Londona," pa je bil dosežka vesel selektor slovenske vrste Dragan Adžić. Kot selektor svoje rodne Črne gore je leta 2012 v Londonu takratne varovanke pripeljal do srebrne olimpijske medalje, po letošnjih igrah v Parizu pa je v slovenski reprezentanci ostal brez osmih nosilk, ki so se reprezentančno upokojile.

"Na svoje varovanke sem izjemno ponosen, sploh glede na vse zadeve, ki so se zgodile po olimpijskih igrah poleti v Parizu. Njihova srčnost in miselnost me navdušujeta, uspel nam je veliki met," je še dejal po, kot kaže, nadvse uspešno izpeljani pomladitvi izbrane vrste.

Evropsko prvenstvo se bo za Slovenke nadaljevalo na Dunaju, ki bo od 5. do 11. decembra gostil skupino II. V glavnem delu turnirja se bodo pomerile z Dankami in Nizozemkami, ki so si napredovanje že zagotovile iz skupin D (Danska, Švica, Ferski otoki in Hrvaška) in F (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina). Tekme tretjega kroga v skupinah D in F bodo v torek, ko bodo znane tudi preostale tekmice Slovenk v glavnem delu EP.