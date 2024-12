Avstrijke v solzah, na Dunaj potujejo Slovenke

Slovenske rokometašice so danes dobile odločilno tekmo v skupinskem delu evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem, ko so v olimpijski dvorani v Innsbrucku s 25:24 premagale Avstrijke. Pomlajena četa selektorja Dragana Adžića se je tako uvrstila v glavni del tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju.

Slovenske rokometašice so si z drugo zmago v skupini E priigrale napredovanje v drugi del evropskega prvenstva. S štirimi osvojenimi točkami so zasedle drugo mesto v skupini in užalostile sogostiteljice prvenstva Avstrijke, ki so s tekmovanjem zaključile na tretjem mestu.

Slovenija : Avstrija 25:24 (13:13) Olimpijska dvorana, gledalcev 3341, sodnika: Alvarez in Bustamante (obe Španija). Slovenija: Vojnovič, Džajić, Jurič, Novak, E. Abina 1, A. Abina 6 (1), Stanko 8, Fegic 3 (2), Ljepoja 3, Bajc, Barukčić, Svetik 2, Čopi, Puncer, Hauptman, Markovič 2. Avstrija: Ivančok, Mamić, K. Pandža, Frey 3, Dedić 1, Kovacs, Tomasini 3, Schlegel 2, Dramac, Kaiser, Ivančok-Šoltić 5 (1), Leitner, Sabatnig 1, Hanfland, A. Pandža, Reichert 9 (1). Sedemmetrovke: Slovenija 6 (3), Avstrija 4 (2). Izključitve: Slovenija 6, Avstrija 6 minut. Rdeči karton: /.

V slovenskih vratih je tekmo začela Maja Vojnovič, Avstrijke pa so prve zadele in nato do 15. minute prvega polčasa prišle tudi do najvišje prednosti, s 6.3 in 7:4, nato pa se je z nekaj izjemnimi obrambami izkazala slovenska vratarka, njene kolegice so tudi malce strnile obrambne vrste in sledil je preobrat, izenačenje na 7:7, nato prvo vodstvo čete Dragana Adžića z 8:7, za katerega je poskrbela Ema Abina.

Slovenke so nadaljevale dobro igro, domačinke pa so kljub nekaj napakam v obrambi in dvominutni izključitvi držale priključek, v 28. minuti pa po tem, ko je Ana Abina zapravila strel s sedmih metrov, spet prišle do vodstva 12:11. S sedmih metrov je nato za novo izenačenje poskrbela Nuša Fegic, izjemno razpoložena avstrijska strelka Johanna Reichert je zadela za novo vodstvo domačih, tik pred koncem prvega polčasa pa je Tjaša Stanko znova izenačila na 13:13, kar je bil tudi končni izid prvega dela tekme.

Nuša Fegic je zmagi prispevala tri gole. Foto: RZS

Tjaša Stanko je v drugem polčasu prva zadela v polno, prav tako je bila strelka v peti minuti drugega dela igre, ko so Slovenke prvič na tekmi povedle za dva gola (16:14), kot tudi tri minute kasneje, ko so Adžićeve izbranke vodile za tri (17:14). Avstrijke se niso predale, spet so se Slovenkam približale na gol zaostanka, prvič pri 17:16, nato še pri 20:19, v 45. minuti pa celo spet izenačile na 20:20.

Nadaljevalo se je v podobnem ritmu, Avstrijke so povedle v 55. minuti s 23:22, Slovenke so z golom Maje Svetlik izenačile, Maja Vojnovič je nato ubranila sedemmetrovko Ines Ivančok Soltić, za novo prednost je zadela še Tjaša Stanko, po napaki Ane Pandže so do žoge spet prišle Slovenke in povedle s + 2 (25:23), strelka pa je bila spet Stanko. Johanna Reichert je znižala na 24:25. To je bil končni izid tekme.

Najboljša strelka slovenske vrste je bila spet izjemna Tjaša Stanko z osmimi goli. Foto: RZS

Tjaša Stanko je bila z osmimi goli prva strelka slovenske vrste, Ana Abina je k pomembni zmagi prispevala šest zadetkov, po tri pa še Nuša Fegic in Nataša Ljepoja. Johanna Reichert je bila z devetimi goli prva strelka tekme, Ines Ivančok-Soltić jih je za Avstrijo zadela pet. Maja Vojnovič je zbrala deset obramb.

Nadaljujejo na Dunaju

Slovenske rokometašice so na četrtkovi uvodni tekmi celinskega zaključnega turnirja pričakovano klonile proti imenitnim Norvežankam s 26:33, na sobotnem drugem dvoboju pa visoko ugnale Slovakinje s 37:24. Po današnji zmagi imajo na računu štiri točke in so si iz skupine E ob Norvežankah zagotovile napredovanje v drugi del tekmovanja in pot na Dunaj.

V skupini II se bo pomlajena slovenska četa - v Innsbruck prišla brez osmih igralk z letošnjih olimpijskih iger v Parizu – pomerila z Dansko in Nizozemsko, ki sta si napredovanje zagotovili iz skupin D in F, preostale tekmice Slovenk pa bodo znane po torkovih tekmah omenjenih skupin. Glavni del evropskega prvenstva bo na Dunaju potekal med 5. in 11. decembrom. Skupino I, ki jo bodo zapolnile reprezentance iz skupin A, B in C, bo gostil Debrecen na Madžarskem.

