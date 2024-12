Dan D: "Pred prvenstvom smo lahko le upali na takšen položaj"

Slovenske rokometašice so se na uvodni tekmi na Tirolskem dobro upirale devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam Norvežankam (26:33), v soboto pa odigrale najučinkovitejšo tekmo v zgodovini slovenskih nastopov med evropsko elito.

Z zmago proti Slovaški za 13 zadetkov (37:24) so presegle dosežek izpred slabih 20 let (11. december 2004), ko je Slovenija s 36:26 odpravila Srbijo in Črno goro. Obenem je 37 doseženih golov nova najboljša slovenska strelska značka na evropskih prvenstvih (prej 34 zadetkov ob porazu 4. decembra 2016 proti Španiji).

Stanko: Imamo možnosti, izkoristimo jih

Visoko zmago nas Slovakinjami so hitro po sobotni tekmi potisnile v ozadje in se že začele ozirati novemu velikemu izzivu naproti. Ta jih čaka ob 18. uri proti sogostiteljicam Avstrijkam.

"Čaka nas izjemno zahtevna tekma. Vsi smo pred odhodom na prvenstvo lahko le upali na takšen položaj, v katerem bo odločala medsebojna tekma z Avstrijkami. A zdaj je ta pred nami. Naše možnosti, da pridemo do napredovanja na Dunaj, obstajajo. Želim si, da priložnost izkoristimo," je pred tekmo D dejala Tjaša Stanko.

Nova slovenska kapetanka se dobro spomni tudi zadnjega obračuna z Avstrijkami, ki ga je s petimi zadetki končala kot druga najboljša slovenska strelka. "Edina prava, očitna stvar je, da se igra Avstrijk spreminja. Imajo izredno dobre igralke v zunanji liniji, ki jih bo težko zaustavljati," je še dodala.

Slovenkam zadostuje remi Te so v uvodnem krogu z identičnim rezultatom kot Slovenke ugnale Slovakinje (37:24), nazadnje pa Norvežankam morale priznati premoč z 38:24. Skandinavke so na vrhu skupine E in so si s štirimi točkami že priigrale napredovanje. Z dvema točkama ji sledita Slovenija in Avstrija, a so Slovenke zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi zadetki v boljšem položaju, tako da jim vozovnico za napredovanje na Dunaj prinaša že neodločen izid.

Široka rotacija na zunanjih položajih

Avstrijsko reprezentanco prvič na velikem tekmovanju vodi nizozemska strokovnjakinja Monique Tijsterman, ena izmed dveh selektork na tokratnem prvenstvu. Med njenimi izbrankami sta na uvodnih tekmah najbolj izstopali dve zunanji rokometašici – Ines Ivančok Soltić z 12 goli ter Johanna Reichert 11 zadetki.

"Gre za dobro ekipo, ki je v zadnjih letih v vzponu. Velik plus za Avstrijke je tudi to, da igrajo na domačem prvenstvu. Na zunanjih položajih imajo na voljo široko rotacijo igralk. Morali se bomo zelo dobro pripraviti na to, da bomo vzdržali takšen ritem. Treba bo igrati tudi z glavo," pa o tretjih slovenskih tekmicah pravi pomočnik selektorja Jan Žbogar.

Najboljši dvojici skupine E se bodo na Dunaju pridružile še po dve najvišje uvrščeni reprezentanci skupin D (Danska, Švica, Ferski otoki, Hrvaška) in F (Nemčija, Nizozemska, Islandija, Ukrajina). Drugi del tekmovanja v avstrijski prestolnici se bo začel v četrtek.