Slovenke so se poigrale s tekmicami

Slovenske rokometašice so v največjem mestu na Tirolskem dosegle prvo zmago. Po četrtkovem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam z Norveške s 26:33 so danes v vseh elementih igre zasenčile tekmice s Slovaške in zanesljivo zmagale z razliko 13 golov.

Odločitev o slovenskem napredovanju v glavni del tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju, bo padla po ponedeljkovi tekmi proti Avstrijkam, ki se bo v olimpijski dvorani v Innsbrucku pričela ob 18. uri. Slovenkam za napredovanje zadostuje že remi. Po dveh krogih imajo Norvežanke štiri točke, Slovenke in Avstrijke po dve, Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja se bodo uvrstile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so temelje za prvo zmago postavile že v prvi polovici tekme. Od prve minute so imele absoluten nadzor nad tekmicami in postopoma večale svojo prednost. V 13. minuti so povedle s 6:2, njihovega ritma pa ni zaustavila niti slovaška minuta odmora.

Tjaša Stanko je dosegla devet zadetkov. Foto: Guliverimage

Po vrnitvi na igrišče so bile še bolj dominantne. Odgovornost so na svoja ramena prevzele najbolj izkušene igralke. Tjaša Stanko in Ana Abina sta v prvi polovici tekme rešetali slovaško mrežo, v vratih pa je bila razpoložena Maja Vojnovič.

Izdatno pomoč so imele tudi v svojih mlajših in neizkušenih soigralkah, ki so v prvem polčasu nekajkrat povedle za osem golov (15:7, 16:8, 17:9 in 18:10).

"Rapsodija v modrem" se je nadaljevala tudi v drugi polovici tekme. Slovenske rokometašice so bile vselej korak ali dva pred Slovakinjami ter zanesljivo zmagale. Največ so vodile za 13 golov (37:24). Adžić je zavoljo prevelike kakovostne razlike priložnost za igro praktično ponudil vsem svojim varovankam, najbolj obremenjene so tako lahko prihranile nekaj moči za veliko usodnejši ponedeljkov obračun proti enim od treh sogostiteljic letošnjega celinskega tekmovanja iz Avstrije.

V slovenski reprezentanci sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tjaša Stanko z devetimi in Ana Abina s sedmimi goli. Nuša Fegic in Nataša Ljepoja sta dosegli po šest zadetkov, vratarka Maja Vojnović je zbrala deset obramb.

"Borile smo se od prve do zadnje minute, tekmice pa vseskozi imele pod nadzorom. Ključna je bila naša dobra obramba, ki nam je omogočila številne nasprotne napade. V ponedeljek nas čaka tekma za biti ali ne biti proti Avstrijkam. Mi bomo šle na 'glavo', upam na ugoden razplet," je po tekmi dejala Ljepoja. "Občutek po zmagi je fenomenalen. V začetku prvega polčasa smo imele preveč tehničnih napak, ko smo strnile obrambo, pa je stekla tudi naša igra v napadu. Na Avstrijke se bomo temeljito pripravile in dale vse od sebe, da gremo na Dunaj," je dodala novinka na velikem tekmovanju Ivona Barukčić.

Norvežanke so premagale Avstrijke. Foto: Guliverimage

Norveška ženska rokometna reprezentanca je na današnji prvi tekmi drugega kroga zanesljivo premagala Avstrijo z 38:24 (23:14). Imenitne Skandinavke so dosegle drugo visoko zmago na letošnjem celinskem turnirju in si že zagotovile vozovnico v drugi del tekmovanja. Po četrtkovi zmagi nad Slovenkami s 33:26 so bile proti Avstrijkam še bolj učinkovite in slavile z visoko prednostjo 14 golov. Pri Norvežankah je Kristine Breistol dosegla šest, pri Avstrijkah pa so Ines Ivančok-Šoltić, Josefine Hanfland in Katarina Pandža dosegle po štiri zadetke.

EP v rokometu (Ž), 3. dan

Sobota, 30. november:

Lestvica:

