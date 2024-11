Prvo odločilno dejanje za Slovenke #video

V skupini E so Avstrijke, ki bodo slovenske tekmice v ponedeljek, na prvi tekmi visoko premagale Slovakinje s 37:24 (17:11). Po uvodnem krogu imajo Norvežanke in Avstrijke po dve točki, Slovenke in Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bodo prebile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Kljub porazu pomlajena slovenska vrsta na uvodu nikakor ni razočarala. Najboljši reprezentanci zadnjega obdobja na svetu se je zoperstavila s hrabro in srčno igro. Po 45 minutah igre so ekipi ločili trije goli, končna razlika sedmih (33:26) pa je enaka kot v začetku avgusta na olimpijskih igrah, ko je Skandinavkam Slovenija nasproti stala z veliko bolj uveljavljenimi in zvenečimi imeni rokometnega sveta.

Želja še narasla

V slovenskem taboru so tekmo hitro arhivirali, velika želja po dokazovanju mlade slovenske vrste – v njej je sedem debitantk na velikih tekmovanjih –, pa je le še narasla. Izbranke selektorja Dragana Adžića bodo proti Slovakinjam odkrito napadale prvi točki med letošnjo evropsko elito. Z zmago bi se držale načrta, da odločitev o napredovanju v drugi del in poti v avstrijsko prestolnico prestavijo na ponedeljek.

Jan Žbogar, pomočnik selektorja, je v Innsbrucku z delom štaba budno spremljal prvo tekmo sobotnih tekmic. "Tekma Slovakinj proti Avstrijkam je bila v začetku izenačena, nato pa so naše naslednje tekmice napravile kar nekaj tehničnih napak. Sogostiteljice prvenstva so se tedaj oddaljile za kar nekaj zadetkov. Slovaške rokometašice ritma igre niso zdržale do konca. Morda se tudi tu ponujajo naše priložnosti," je povedal Žbogar in dodal: "Slovakinje so dobra ekipa. Kar nekaj časa se že pripravljamo nanje. Proti Norveški smo ritem igre namensko umirili, v soboto pa bo treba zaigrati hitreje v tranzicijski igri. Igra v napadu bo morala biti organizirana in s čim manj napakami. S tem si bomo pomagali tudi pri obrambnih nalogah."

Brez pravih izkušenj s Slovakinjami

Slovenke s Slovakinjami na velikih tekmovanjih v zadnjem obdobju nimajo izkušenj, so pa zato lani v začetku marca pri njih gostovale na dveh pripravljalnih tekmah. Na prvi so zmagale z 31:20, na drugi pa klonile z 31:25. Iz slovenske osemnajsterice v Innsbrucku je bilo tedaj poleg deset rokometašic.

"Iz tistih tekem lahko povlečemo kar nekaj pozitivnih stvari, seveda pa lahko igro tudi nadgradimo," je spomine na tekmi v mestu Šal'a na Slovaškem strnila levokrilna igralka Ema Abina in nadaljevala: "Naša ekipa je za razliko od tedaj nekoliko drugačna, a nič ne de. Morale bomo biti sproščene in zaupati vase. Kot vsako tekmo bomo morale dobro zaigrati v obrambi in s tem preprečiti tekmicam lahke zadetke. Na drugi strani lahko s hitro igro napravimo razliko."

"V soboto bomo morale biti osredotočene na svojo igro. Iz dobre obrambe si želimo preiti v hiter napad. Ogledali smo si kar nekaj videoanaliz, zato vemo, kaj lahko pričakujemo od tekmic. Če bomo verjele vase, sem prepričana, da lahko odigrano dobro tekmo," pa je dodala Tea Pogorelc, ki je proti Norvežankam debitirala na velikih tekmovanjih. Ena izmed treh slovenskih 18-letnic v Innsbrucku je v četrtek v šestnajsterici dobila priložnost pred Majo Svetik, ki je imela v zadnjih dneh blage težave z ramo, v slovenski zasedbi pa pred odločilnima tekmama ničesar niso želeli prepuščati naključju.

