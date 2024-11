Slovenke za uvod proti absolutni velesili #video

Slovenske rokometašice bodo v četrtek v Innsbrucku v Avstriji začele nastope na evropskem prvenstvu. Za uvod se bodo ob 20.30 pomerile z Norvežankami, ki so z devetimi naslovi evropskih prvakinj absolutna velesila v ženskem rokometu. Norvežanke so naslova prvakinj stare celine osvojile na zadnjih dveh prvenstvih, leta 2020 na Danskem in tudi pred dvema letoma, ko so najboljše evropske reprezentance gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora.

"Za nas bo najpomembnejše, da na tekmi nastopimo sproščeno in da ne pogledujemo proti semaforju, temveč da smo osredotočeni na vsako naslednjo situacijo," je po sredinem treningu v Innsbrucku povedal selektor slovenske reprezentance Dragan Adžić. Več od svoje pomlajene čete pričakuje na naslednjih tekmah skupine E, v soboto proti Slovakinjam (20.30) in v ponedeljek proti Avstrijkam (18.00).

"Dobro se zavedamo, kaj Norveška pomeni v svetovnem merilu"

Norveška kljub nekaj spremembam v postavi še vedno spada v najožji krog favoritov za osvojitev novega, zanje že jubilejnega desetega evropskega naslova. Poleg devetih evropskih kron, so Norvežanke osvojile še tri olimpijske naslove, zadnjega letos v Parizu, pa tudi štiri svetovne. "Dobro se zavedamo, kaj Norveška pomeni v svetovnem merilu. Vsi njeni dosežki dokazujejo, da gre za velesilo," je o prvih tekmicah na EP, ki ga poleg Avstrije sogostita še Madžarska in Švica, povedala 22-letna Erin Novak.

Video: RZS

Ta je za slovensko reprezentanco že zaigrala na velikih tekmovanjih, skoraj polovica Adžićeve čete pa bo v Innsbrucku debitirala. Slovenska izbrana vrsta je namreč z jesenjo vstopila v novo obdobje. Z igranjem v dresu z državnim grbom je po olimpijskih igrah prenehala večina nosilk igre, njihova mesta pa so zasedle mlade rokometašice. Te so v zadnjem obdobju pokazale veliko željo po dokazovanju in marljivem delu, kar je zagotovo odličen obet ob vstopu v nov olimpijski ciklus z vrhuncem v Los Angelesu leta 2028, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

V reprezentanci tudi tri mladinke

V reprezentanci so celo tri mladinke (letnik rojstva 2006), ena izmed teh je krožna napadalka Lana Puncer. "Izjemno sem hvaležna za to priložnost, da sem lahko del reprezentance. Starejše soigralke so nas, mlajše zelo vzpodbujale in prenašale svoje znanje in izkušnje na nas. Na tekmice smo se dobro pripravljale. Na obračunu bomo morale biti povezane, se vzpodbujati, upoštevati napotke trenerja in za Slovenijo igrati tudi srčno," je povedala članica Velenja.

Skoraj polovica slovenskih reprezentantk bo v četrtek debitirala na velikih tekmovanjih. Foto: RZS

Tudi Norvežanke, s katerimi so se Slovenke srečale na zadnjih treh velikih tekmovanjih in vselej potegnile kratko - na EP 2022 s 23:26, SP 2023 21:34, na zadnji olimpijskih igrah pa z 22:29 – so po Parizu doživele nekaj sprememb. A veliko manj kot v slovenski vrsti. Iz norveške olimpijske ekipe manjkajo le štiri posameznice - v slovenski deset. Tudi na tem prvenstvu bo med norveškima vratnicama stala zimzelena 44-letna Katrin Lunde, najkoristnejša igralka zadnjih olimpijskih iger. Medtem bo na zunanji liniji na gol tekmic prežala Henny Reistad, najkoristnejša igralka EP 2022 in SP 2023, ki se lahko pohvali tudi z nazivom najboljše igralke na svetu v lanskem letu.

"Za nas bo najbolj pomembno, da na tekmi nastopimo sproščeno"

"Na tem prvenstvu bodo Norvežanke nastopile brez Mork, Oftedal in Kristiansen. Sedaj so morda še močnejše v obrambi, saj so naštete igralke veliko prispevale predvsem v napadu. Trenutna postava jim tako prinaša večjo stabilnost v obrambi, medtem ko jih v napadu tekom prvenstva morda čakajo določeni izzivi. Teh bo zagotovo več kot do sedaj," se je dan pred začetkom evropskega prvenstva proti prvemu izzivu za predstavnike medijev v Innsbrucku obrnil slovenski selektor.

Video: RZS

"Pričakujemo reprezentanco Norveške, ki bo močnejša kot na vseh dosedanjih tekmah. Pripravljamo se, da iz sekunde v sekundo tekme pridobivamo izkušnje, ki bodo našim mladim igralkam veliko pomenile. Vesel sem tudi, da smo z Norvežankami nastanjeni skupaj v hotelu in da so jih lahko naše mlade igralke spoznale že pred tekmo ter na lastne oči videle, kako deluje brez dileme najboljša ekipa v zadnjih 20 letih," je še dodal Adžić in v isti sapi pristavil: "Za nas bo najbolj pomembno, da na tekmi nastopimo sproščeno in da ne pogledujemo proti semaforju, temveč da smo osredotočeni na vsako naslednjo situacijo."

Po dve najboljši iz vsake skupine v drugi del EP

Iz skupine E, ki jo gosti Innsbruck, si bosta pot na Dunaj v drugi del tekmovanja zagotovili le dve najboljši reprezentanci. V drugem delu prvenstva se jima bosta v skupini 2 pridružili po dve ekipi iz skupin D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski otoki) ter F (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina). V polfinale bosta napredovali dve najboljši reprezentanci skupine drugega dela, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto.

Slovenska ženska reprezentanca bo sicer med evropsko elito nastopila devetič v zgodovini. Najvišje se je zavihtela pred dvema letoma, ko je bila na tekmovanju v domovini osma, mesto nižje pa je končala pred 20 leti na Madžarskem. Nastopila je še na evropskih prvenstvih na Danskem in Norveškem 2010 ter 2020 (obakrat 16. mesto), v Franciji 2018 (13. mesto), na Švedskem 2006 in 2016 (16. in 14. mesto) ter na Danskem 2002 (10. mesto).

Tekme slovenske reprezentance v skupinskem delu EP: 1. krog, četrtek, 28. november, ob 20.30:

20.30, Norveška - Slovenija (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport) 2. krog, sobota, 30. november, ob 20.30:

20.30, Slovenija – Slovaška (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport) 3. krog, ponedeljek, 2. december, ob 18.00:

18.00, Slovenija – Avstrija (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

Slovenska reprezentanca na EP 2024: Vratarki: Dijana Đajić, Maja Vojnović (obe Krim Mercator) Krilne igralke: Ema Abina, Elena Erceg (obe Krim Mercator), Živa Čopi (Mlinotest Ajdovščina), Ema Marija Markovič (Velenje) in Maja Svetik (BT Füchse) Zunanje igralke: Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc (vse Krim Mercator), Špela Bajc (Litija), Nuša Fegic, Ivona Barukčič (obe Mlinotest Ajdovščina), Blažka Hauptman (Atletico Guardes) in Erin Novak (Kisvardi) Krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Lana Puncer (Velenje) in Manca Jurič (Krim Mercator)

Preberite še: