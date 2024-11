Pomlajena slovenska vrsta le za gol prekratka proti Črni gori

Za močno pomlajeno slovensko reprezentanco je bila tekma proti Črni gori zadnja pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Slovenija bo skupinski del igrala v Innsbrucku, kjer se bo pomerila z Norveško, Slovaško in Avstrijo.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so na prvi reprezentančni tekmi v dvorani Police po 13. decembru 1995 (tedaj so se pomerile s Francozinjami) do 50. minute prikazale lepo in poletno predstavo, v zadnjih desetih minutah pa so zaigrale zmedeno ter morale priznati premoč favoriziranim Črnogorkam.

Slovenke so začele zadržano, po uvodnem zaostanku 0:4 pa so na veliko veselje domačih gledalcev povezale niti svoje igre. Po prvem slovenskem golu v režiji Ajdovke Maje Svetik v šesti minuti so zaigrale sijajno. V 10. minuti so znižale na 5:6, do odhoda na veliki odmor pa povsem zasenčile tekmice in ga končale s štirimi goli prednosti (15:11).

Super predstava pomlajene reprezentance, ki je proti izjemnim Črnogorkam vodila tudi z osmimi goli, na koncu pa bila za las prekratka. 🇸🇮#miSlovenci #ehfeuro2024 pic.twitter.com/wMGXFgEPRw — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) November 21, 2024

Slovenske rokometašice v začetku druge polovice tekme v Vipavski dolini niso popustile. V 38. minuti so po golu Eme Markovič povedle z 20:13, lepo prednost pa - tudi po zaslugi dobrih obramb vratarke Dijane Đajić - držale vse do 50. minute.

V prelomnih trenutkih dvoboja so močno padle. Dobrih pet minut pred zadnjim zvokom sirene so jim Črnogorke povsem zadihale za ovratnik (25:26), v 57. minuti pa so jim Slovenke že gledale v hrbet (26:27). Po Adžićevi minuti odmora so zaostale za tri gole (26:29), v izdihljajih tekme pa so se le približale na končnih 28:29.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli. Ana Abina in Nataša Ljepoja sta dosegli po pet, Živa Čopi tri, Maja Svetik in Ema Markovič po dva, Ema Abina, Nuša Fegic, Špela Bajc in Blažka Hauptman pa po en zadetek.

