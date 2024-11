Pomlajena slovenska vrsta se je pokazala v lepi luči

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je na uvodni tekmo na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem pokazala v lepi luči. V olimpijski dvorani v Innsbrucku je proti izrazito favorizirani Norveški, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato kolajno, izgubila s sedmimi goli razlike(26:33), a so se izbranke selektorja Dragana Adžića pogumno borile in pokazale, da bodo za naslednje tekmice na EP nadvse trd zalogaj. V skupini E sta se že pomerili Avstrija in Slovaška, zmagale so gostiteljice s 37:24.

Slovenske rokometašice v olimpijski dvorani v Innsbrucku niso bile kos devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Skandinavije. Po pričakovanem porazu proti imenitnim Norvežankam sta odločilni tekmi šele pred njimi, v soboto se bodo ob 20.30 pomerile s Slovakinjami, v ponedeljek ob 18. uri pa še z Avstrijkami.

Avstrijke so na današnji prvi tekmi skupine E visoko premagale Slovakinje s 37:24 (17:11). Po uvodnem krogu imajo Norvežanke in Avstrijke po dve točki, Slovenke in Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bodo prebile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Norveška Slovenija 33:26 (16:11) Olimpijska dvorana, gledalcev 1524, sodnika: Seeböck in Carmaux (oba Francija). Norveška: Solberg-Oesthassel, Lunde, Obaidli, Aardahl 2, Skogrand 5 (3), L. Deila, Brattset 3, Breistol, Rosberg Jacobsen, Bakkerud, Herrem 2, Solberg-Isaksen 3, Reistad 9 (4), Hovden 5, T. Deila 4, Hogseth. Slovenija: Vojnovič, Džajić, Jurič, Novak 1, E. Abina 2, A. Abina 5 (1), Stanko 7 (1), Fegic 3, Ljepoja 2, Bajc 1, Barukčić 2, Svetik, Čopi 3, Puncer, Hauptman, Pogorelc, Markovič. Sedemmetrovke: Norveška 8 (7), Slovenija 4 (2). Izključitve: Norveška 8, Slovenija 8 minut. Rdeči karton: /.

Po olimpijskih igrah močno spremenjena in neizkušena slovenska reprezentanca je sanjsko odprla dvoboj na Tirolskem. Ana Abina, Nataša Ljepoja in Tjaša Stanko so v uvodnih petih minutah zadele za nepričakovano vodstvo s 3:0.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v naslednjih sedmih minutah niso našle recepta za obrambo Norvežank, po njihovem delnem izidu 4:0 so prvič na dvoboju zaostale (3:4).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi so prikazale pogumno predstavo. Foto: RZS

Do izida 5:5 so držale ravnotežje, nato pa so na igrišču zagospodarile Norvežanke. V 20. minuti so jim ušle na tri gole (6:9), v prvi polovici tekme pa je največji slovenski primanjkljaj v zadetkih znašal pet zadetkov (10:15 in 11:16).

Mlade in neizkušene slovenske rokometašice so se tudi v drugem polčasu trudile po svojih najboljših močeh, zavoljo prevelike kakovostne razlike pa niso bile konkurenčne glavnim pretendentkam za končno zmago na letošnjem evropskem prvenstvu v treh državah.

V 36. minuti so se po dveh golih Nuše Fegic približale na 15:18, v 45. minuti pa se slovenski zaostanek ni povečal, znašal je le tri gole (19:22).

Debitantka na velikih tekmovanjih Nuša Fegic je dosegla tri gole. Foto: RZS

Slovenske rokometašice v zadnjem delu tekme niso zdržale hudega ritma Norvežank, pri katerih je zaigrala tudi neuničljiva in že 44-letna vratarka Katrine Lunde, v tem obdobju so si pridelale tudi največji zaostanek devetih golov (24:33).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli, Ana Abina je prispevala pet zadetkov. Vratarka Maja Vojnovič je zbrala osem obramb.

Maja Vojnovič je zbrala osem obramb. Foto: RZS

"Ponosna sem na svoje soigralke. Kljub temu, da nam primanjkuje izkušenj, smo proti velikim Norvežankam prikazale dobro predstavo. Komaj čakam na naslednjo tekmo," je po tekmi dejala Stanko.

To je povedala Maja Vojnovič:

"Menim, da smo dobro igrale, večino časa smo se držale tudi naših dogovorov iz slačilnice. Bilo je tudi nekaj spodrsljajev, kar so Norvežanke izkoristile, a moramo se osredotočiti na naše dobre stvari. Zadovoljna sem z izidom in prikazano igro, odločilni tekmi sta šele pred nami," je dodala njena 23-letna soigralka Špela Bajc.

Slovenke so na Tirolsko pripotovale brez osmih igralk z olimpijskih iger v Parizu. Od reprezentance so se poslovile Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić. Barbara Lazović je končala kariero, Nina Spreitzer si je za nedoločen čas privoščila premor, Elizabeth Omoregie in Valentina Klemenčič pa sta se nastopu odpovedali iz osebnih razlogov.

EP v rokometu (Ž), 1. krog

Četrtek, 28. november:

Lestvica:

