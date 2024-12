Bojevite Slovenke obljubljajo: Nikomur ne bomo lahko predale zmage #video

Močno pomlajena slovenska ženska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Avstrija, Švica in Madžarska, odlično igra. Tudi danes na prvi tekmi glavnega dela turnirja so se izbranke selektorja Dragana Adžića proti favorizirani Nizozemski izkazale z bojevito igro in le zaradi manjše strelske krize izgubile z 22:26. Nekaj grenkega priokusa je, priznavajo, saj so tudi vodile, a jim je na koncu vendarle zmanjkalo nekaj izkušenj. A obet je odličen.

"Obljubile smo, da se bomo borile, in tako je tudi bilo. Nikomur ne bomo lahko predale zmage," je za Rokometno zvezo Slovenije po tekmi z Nizozemsko na Dunaju povedala Nataša Ljepoja, s petimi goli druga najboljša strelka slovenske vrste. Po Norveški v skupinskem delu (15:38) je bil to za Slovenke šele drugi poraz na EP 2024. "Morda ostaja nekoliko grenkega priokusa, saj smo proti Nizozemkam v drugem polčasu tudi vodile. A ob koncu tekme je njihova vratarka zaklenila svoja vrata," je še dodala Ljepoja in tako izpostavila nizozemsko vratarko Yaro Ten Holte.

Video: RZS

Ta je ustavila 15 od 36 strelov na svoja vrata, prav toliko obramb ob enem strelu več pa je zbrala tudi slovenska junakinja večera Maja Vojnovič. "Borile smo se od prve do zadnje minute. Kljub končni razliki menim, da smo bile vseskozi blizu tekmicam. Na koncu je zmanjkalo nekaj športne sreče in izkušenj. Znova smo dokazale, da smo se zmožne boriti tudi proti najboljšim tekmicam," je povedala 26-letna Dolenjka, sicer članica Krima Mercatorja.

Video: RZS

V tem ljubljanskem klubu je deloval tudi črnogorski trener Dragan Adžić, a letos odstopil in se povsem posvetil selektorskemu delu v slovenski reprezentanci, ki je po olimpijskih igrah v Parizu doživela drastično pomladitev. Po predstavah svoje mlade čete na tem EP je seveda ponosen, a zdaj so zrasle tudi ambicije. "Kolikor imajo Nizozemke več izkušenj in širši nabor kakovostnih igralk, za toliko so bile boljše od nas. V drugem polčasu, ko se je naša ekipa privadila na igro tekmic in se sprostila, smo pokazali, česa smo sposobni. To je dober temelj za naslednje tekme. Ni bila težava le v naši realizaciji strelov, temveč tudi v kakovosti vratarke tekmic," je povzel današnje dogajanje v dunajski mestni dvorani D, kjer se bo z varovankami že v soboto ob 15.30 spopadel s Švicarkami in poskušal priti do prvih dveh točk v drugem delu EP.