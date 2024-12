Kdo še do napredovanja?

Slovenske rokometašice so si z drugo zmago v ponedeljek v skupini E priigrale napredovanje v drugi del evropskega prvenstva. S štirimi osvojenimi točkami so zasedle drugo mesto v skupini in užalostile sogostiteljice prvenstva Avstrijke, ki so s tekmovanjem zaključile na tretjem mestu.

V nadaljevanju v skupini II se bo pomlajena slovenska četa - v Innsbruck prišla brez osmih igralk z letošnjih olimpijskih iger v Parizu – pomerila z Dansko in Nizozemsko, ki sta si napredovanje zagotovili iz skupin D in F, preostale tekmice Slovenk pa bodo znane po torkovih tekmah omenjenih skupin. Glavni del evropskega prvenstva bo na Dunaju potekal med 5. in 11. decembrom. Skupino I, ki jo bodo zapolnile reprezentance iz skupin A, B in C, bo gostil Debrecen na Madžarskem. V to so se že prebila Madžarska, Švedska, Francija in Poljska.

EP v rokometu (Ž), 6. dan

Torek, 3. december:

Lestvica:

