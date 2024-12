Slovenke kljub porazu navdušile tudi proti favoriziranim Dankam

Močno pomlajena slovenska ženska rokometna reprezentanca se je na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva na Dunaju dve tretjini tekme odlično upirala favorizirani Danski, tudi vodila, v zadnjem delu pa so Skandinavke izkoristile izkušnje, kaznovale slovenske napake in zmagale s 33:26. Selektor Slovenije Dragan Adžić je priložnost za igro ponudil praktično vsem varovankam. Danke se bodo v sredo z Nizozemkami pomerile za zadnjo polfinalno vstopnico. Danes so si jo zagotovile Norvežanke, že v nedeljo pa Francozinje in Madžarke. Slovenke se bodo od prvenstva poslovile v sredo ob 15.30 s tekmo proti Nemčiji.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so po šestih tekmah celinskega tekmovanja pri treh zmagah in treh porazih. V skupinskem delu v Innsbrucku so premagale Slovakinje s 37:24 in Avstrijke s 25:24, v glavnem delu na Dunaju pa še Švicarke. Pred tem so na Tirolskem klonile proti Norvežankam s 26:33, v avstrijski prestolnici pa najprej proti Nizozemkam z 22:26, danes pa še proti Dankam (26:33), proti katerim so jim v zadnji četrtini srečanja pošle moči.

Skandinavke so v prvih minutah sicer hitro zagospodarile na igrišču, povedle s 4:1, a nato so se Slovenke otresle začetne treme in se na krilih golov Nataše Ljepoja vrnile v igro, izenačile (6:6) ter se dobri dve tretjini tekme odlično kosale s favoriziranimi tekmicami. V 14. minuti so Adžićeve varovanke prek komaj 18-letne Elene Erceg prvič na tekmi povedle (8:7). Zatem so imele napad za +2, a jim ni uspelo še zvišati vodstva, so pa prisilile danskega selektorja v minuto odmora.

Vse do 45. minute so Slovenke dihale za ovratnik Dankam, ki so v zadnjem delu dokončno strle odpor pomlajene zasedbe Dragana Adžića. Foto: RZS

Tudi ko je morala Ljepoja na hlajenje, so Slovenke držale prednost, nato pa same izkoristile izključitve tekmic in prek kapetanke Tjaše Stanko povedle za dva gola. Sledila sta nova izključitev na slovenski strani in izenačenje, a nato so do sedemmetrovke prišle Slovenke. Izvedla jo je Tinkara Kogovšek, ki je na prvenstvo prišla po poškodbi Maje Svetik, in s svojim prvim golom zadela za vodstvo s 15:14. Skandinavke so v nadaljevanju izkoristile napako Slovenk in po spremembi v obrambi Slovenkam vse bolj povzročale težave v napadu, same pa z dvema goloma prešle v vodstvo. Stanko je ob koncu polčasa zgrešila prazen gol za izenačenje, Danke pa so prehitele sireno in na odmor odšle s prednostjo dveh golov (17:15).

To so na začetku drugega dela zvišale na +3, a je z dvema hitrima goloma odgovorila Stanko in rojakinje znova povsem vrnila v igro. Kapetanka je po obrambi Maje Vojnović in izključitvi Dank s sedmim golom izenačila na 19:19. Nato pa trije zaporedni goli tekmic, ki jim je še dodatno višanje prednosti preprečila Vojnović, Nuša Fegic pa je Slovenijo znova približala na zgolj gol (22:21).

Tjaša Stanko je znova odigrala odlično in bila izbrana za najboljšo igralko tekme. Foto: RZS A nadaljevanje se je razpletalo po danskih željah. Pomlajeni slovenski zasedbi so pojenjale moči, v igro so se prikradle napake, ob tem pa so težko prihajale do priložnosti za gol. Tekmice so unovčile svojo kakovost in izkušnje ter brez večjih težav v 50. minuti ušle na +5 (28:23) in tekmo mirno pripeljale do konca v svojo korist. Zmagale so s 33:26, kar je bila najvišja prednost, zmaga pa ima grenak priokus, saj se je poškodovala Sarah Iversen, ki so jo morali odnesti z igrišča.

Za igralko dvoboja je bila izbrana Stanko, ki je tekmo končala z osmimi goli.

Slovenke, Adžić je priložnost ponudil praktično vsem, bodo zadnjo tekmo prvenstva odigrale v sredo ob 15.30, ko jim bodo nasproti stale Nemke.

Ponos in želja, da EP končajo z zmago "Ponosna sem na svoje soigralke, vseskozi smo se borile po svojih najboljših močeh. Na koncu nam je malce zmanjkalo moči, naredile smo tudi kakšno tehnično napako preveč, kar so kakovostne Danke takoj izkoristile," je po porazu dejala Fegic. "Tekmo smo dobro odprle in bile do zadnjega dela povsem konkurenčne močnim Dankam. Dobro smo se borile, pokazale srčnost, željo in energijo. Na koncu nas je malce 'zmanjkalo', naše nosilke igre so bile precej utrujene, naredile smo tudi preveč napak. Na zadnji tekmi proti Nemkam se bomo potrudile po svojih najboljših močeh in skušale turnir končati z zmago," je dodala Erin Novak. Vir: STA

Norvežanke potrdile polfinale, Nizozemke in Danke bodo obračunale med seboj

Na vrhu slovenske skupine so Norvežanke z maksimalnimi osmimi točkami, po ponedeljkovi zmagi proti Nemkam (32:27) so potrdile polfinalno vstopnico. Norvežanke so z zmago nad Nemčijo potrdile polfinale. Foto: Guliverimage

Za to se bodo v sredo med seboj pomerile Danke in Nizozemke, ki so pri šestih točkah.

Polfinale so si v skupini 1 v nedeljo že zagotovile Madžarke in Francozinje.

EP v rokometu (Ž), 11. dan

Ponedeljek, 12. december:

Lestvica:

Preberite še: