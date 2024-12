Slovenske rokometašice so na zadnji tekmi evropskega prvenstva visoko izgubile, Nemke so jih odpravile s kar 35:16. Varovanke Dragana Adžića so tako prvenstvo končale na desetem mestu.

Slovenija : Nemčija 16:35 (11:17)

* Mestna dvorana, gledalcev 1.836, sodnika: Carmaux in Mursch (oba Nemčija)

* Slovenija: Vojnovič, Džajić, Jurič 1, Novak, E. Abina, A. Abina 3 (2), Stanko 3, Fegic 2 (1), Ljepoja 2 (1), Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi 1, Puncer, Pogorelc, Markovič 3

* Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Engel 5, Antl 4, Thomaier, Smits 2, Bölk 4, Lott 6, Maidhof 4, Döll, Behrend 2, Hauf 2, Huhnstock, Leuchter 3, Behnke 2

* Sedemmetrovke: Slovenija 7 (4), Nemčija -

* Izključitve: Slovenija 6, Nemčija 10 minut

* Rdeči karton: /

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na letošnjem prvenstvu stare celine odigrale sedem tekem, prav na zadnji pa utrpele najhujši poraz. Nemke so jih premagale s kar 35:16.

Nemke so Slovenkam povzročale velike težave, v drugem polčasu so varovanke Dragana Adžića dosegle le pet golov. Foto: Guliverimage Pred tem so v prvem delu v Innsbrucku zmagale proti Slovakinjam (37:24) in Avstrijkam (25:24) in po napredovanju v glavni del prvenstva na Dunaju nato dodale še zmago proti Švici (34:25). Premoč so ob Nemkah morale priznati močno favoriziranim tekmicam, ki so glavne favoritinje za najvišja mesta, a so se proti vsem pokazale v izjemno pozitivni luči. Proti Norvežankam so na Tirolskem klonile s 26:33, po prihodu na Dunaj pa proti Nizozemkam (22:26) in minuli ponedeljek proti Dankam s 26:33.

Slovenske rokometašice so izgubile vse tri letošnje tekme proti Nemkam. Na aprilskih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu v Neu-Ulmu so klonile s 25:31, na OI v Parizu z 22:41, razlika 19 golov je bila tudi na današnji tekmi na Dunaju.

Adžićeve varovanke so takoj občutile moč tekmic iz Nemčije. V mestni dvorani na Dunaju so že v tretji minuti zaostale z 0:3, štiri minute kasneje pa je slovenska klop pri zaostanku 1:6 zahtevala svojo minuto odmora. Po njej so bile slovenske rokometašice malenkost učinkovitejše na igrišču, Nemk pa niso resneje ogrozile. Njihov zaostanek je do odhoda na veliki odmor znašal med štiri in največ šestimi goli (11:17).

Varovanke Dragana Adžića so EP končale na desetem mestu. Foto: RZS Slovenke tudi v drugem polčasu niso bile konkurenčne Nemkam. Minuli dvoboji so jim vzeli preveč moči, v njihovi igri ni bilo igrivosti in bojevitosti, pa tudi Adžić je lepo minutažo odmeril svojim mladim in neizkušenim varovankam.

To se je takoj poznalo na igrišču. Slovenski zaostanek je že v 40. minuti znašal deset golov (12:22), najvišji na tekmi pa je, tako kot pred meseci na olimpijskih igrah v Parizu, znašal prav ob zadnjem zvoku sirene (16:35).

Pri Slovenkah so bile na današnji tekmi najučinkovitejše Tjaša Stanko, Ana Abina in Ema Marković, ki so dosegle po tri gole.

Stanko: Nismo imele več moči

"Današnja tekma je bila dokaz, da na takih tekmovanjih potrebuješ rotacijo. Nismo imele več moči, preveč je bilo za nas, konec koncev smo samo ljudje. Kljub vsemu sem ponosna na ekipo, je pa današnja tekma pokazala, da bo treba še trdo delati, da bi lahko premagale top ekipe. Bilo je težko prvenstvo, prišli smo brez izkušenj, domov odhajamo z izkušnjami. Še bodo prišle tekme za nas," je po visokem porazu v izjavi za nacionalno televizijo dejala Stanko.

Tjaša Stanko je po visokem porazu priznala, da so jim pošle moči. Foto: Guliverimage

"Na današnji tekmi se je videla naša utrujenost po številnih rokometnih bitkah v Innsbrucku in na Dunaju. Nismo bile eksplozivne in igrive, kot na minulih dvobojih, zavoljo tega so nekoliko več igrale naše mlajše in neizkušene igralke. Kljub visokemu porazu na zadnji tekmi si ne smemo ničesar očitati," je dodala krožna napadalka Nataša Ljepoja.

V nedeljo pomemben žreb

Po zaključku nastopov med elitnimi evropskimi reprezentancami bodo Slovenke z veliko nestrpnostjo čakale na nedeljo. Pred finalom Eura bo namreč na Dunaju potekal žreb kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu konec prihodnjega leta v Nemčiji in na Nizozemskem. Ples kroglic se bo začel ob 13.30, slovenska vrsta pa bo vanj zavoljo preboja v zgornjo polovico izmed 24 sodelujočih reprezentanc na EP vstopila kot nosilka.

