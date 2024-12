Jubilejni deseti naslov za odlične Norvežanke

V velikem finalu rokometnega evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem se na Dunaju so Norvežanke z 31:23 premagale Dansko in osvojile že jubilejni deseti naslov prvakinj stare celine. V tekmi za bronasto odličje so bile Madžarke za gol boljše od Francozinj (25:24).

Norveška je osvojila jubilejno deseto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred letošnjim turnirjem je bila najboljša tudi na Nizozemskem 1998, na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006 in 2016, v Severni Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Danskem 2020 ter v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori 2022.

Norveška je letos poleti prepričljivo zmagala tudi na olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu. V svojih vitrinah ima še dve zlati olimpijski odličji iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter štiri s svetovnih prvenstev na Danskem in Norveškem 1999, v Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021.

Danska je osvojila četrto odličje srebrnega leska na evropskih prvenstvih, trikrat pa je bila najboljša na celinski tekmovanjih. Prvič v Nemčiji 1994, nato pa še na dveh domačih turnirjih 1996 in 2002.

Prvi polčas skandinavskega obračuna je minil v povsem enakovredni predstavi. Večji del so bile v rahli prednosti igralke iz Hamletove dežele, Norvežanke pa so prvič na dvoboju povedle v 22. minuti z 9:8.

Izbranke islandskega strokovnjaka na klopi Norveške Thorirja Hergeirssona so na veliki odmor odšle z golom prednosti (13:12), v uvodnih desetih minutah drugega pa so povsem zasenčile tradicionalne tekmice ter si priigrale šest golov prednosti (20:14) in jasno je bilo, da bodo zmagale. Največ so vodile za devet golov (29:20).

Pri Norvežankah je bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Henny Reistad z osmimi, pri Dankah pa Anne Hansen in Mie Hojlund s po petimi goli.

Slovenija, ki je na letošnjem celinskem tekmovanju zasedla deseto mesto, je današnji kvalifikacijski žreb za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji pričakala v prvem jakostnem bobnu, ta pa ji je namenil izbrano vrsto Srbije.

Slovenija je na letošnjem celinskem tekmovanju zasedla deseto mesto. Foto: RZS

Prve kvalifikacijske tekme bodo 9. in 10., povratne pa 12. in 13. aprila prihodnje leto.

Nastop na svetovnem prvenstvu med 26. novembrom in 14. decembrom 2025 sta si že priigrali obe gostiteljici turnirja ter zadnja svetovna prvakinja Francija, na letošnjem celinskem tekmovanju pa še Norveška, Danska in Madžarska.

EP v rokometu (Ž), finale

Nedelja, 15. december:

Končni vrstni red: 1. Norveška

2. Danska

3. Madžarska

4. Francija

5. Švedska

6. Nizozemska

7. Nemčija

8. Črna gora

9. Poljska

10. Slovenija

11. Romunija

12. Švica

13. Španija

14. Avstrija

15. Češka

16. Islandija

17. Ferski otoki

18. Severna Makedonija

19. Hrvaška

20. Turčija

21. Srbija

22. Portugalska

23. Ukrajina

24. Slovaška

