Pred nedeljskim finalom evropskega rokometnega prvenstva za ženske je bila po več tisoč glasovih navijačev in potrditvi strokovne komisije izbrana All-star ekipa turnirja. V to je bila izbrana tudi slovenska rokometašica Tjaša Stanko.

Evropska nogometna zveza EHF je objavila seznam igralk, ki so si na letošnjem prvenstvu prislužile mesto v najboljši postavi turnirja. V tej je pristala tudi Tjaša Stanko. Ta je v glasovanju "slavila" med levimi zunanjimi igralkami, je najboljša strelka in podajalka evropskega prvenstva. Z naskokom je najboljša tudi med igralkami, ki so z napadalnim učinkom (seštevek zadetkov in podaj) najbolj pripomogle k uspehom svojih ekip.

Najboljša postava turnirja: Levo krilo: Emma Friis (Danska)

Leva zunanja: Tjaša Stanko (Slovenija)

Srednja zunanja: Henny Reistad (Norveška)

Desna zunanja: Katrin Klujber (Madžarska)

Desno krilo: Viktória Gyori-Lukács (Madžarska)

Krožna napadalka: Tatjana Brnovic (Črna gora)

Vratarka: Anna Kristensen (Danska)

Najboljša obrambna igralka: Pauletta Foppa (Francija)

Mlada igralka: Petra Simon (Madžarska)

Na seznamu igralk, ki so kandidirale za najboljšo postavo evropskega prvenstva v Avstriji, Švici in na Madžarskem sta bili poleg Stanko uvrščeni še krožna napadalka Nataša Ljepoja in vratarka Maja Vojnovič.

Slovenija je EP končala na desetem mestu. Izbranke Dragana Adžića so tekmovanje začele s porazom proti Norveški (26:33), po zmagah nad Slovaško s 37:24 in Avstrijo s 25:24 pa izpolnile želeni cilj in si priborile napredovanje v drugi del. Po selitvi iz Innsbrucka na Dunaj so morale priznati premoč Nizozemski (22:26), Danski (26:33) in Nemčiji (16:35), premagale pa so Švico s 34:25.

Preberite še: