Kdo v veliki finale?

Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes na sporedu obe polfinalni srečanji. V prvem polfinalu si bosta ob 17.45 nasproti stali reprezentanci Madžarske in Norveške, zatem pa se bosta pomerili še Francija in Danska. Že ob 15. uri bosta za peto mesto obračunali Švedska in Nizozemska.