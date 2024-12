Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu med 27. novembrom in 14. decembrom prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji pomerila proti Srbiji. Prva tekma bo 9. ali 10. aprila prihodnje leto v Sloveniji, povratna pa 12. ali 13. aprila v Srbiji.

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem ter v Švici in Avstriji zasedla deseto mesto, je današnji žreb na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu. Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so bile poleg Srbije še Severna Makedonija, Hrvaška, Turčija, Portugalska, Ukrajina, Slovaška, Izrael, Italija, Kosovo in Litva.

Nastop na svetovnem prvenstvu sta si že priigrali obe gostiteljici turnirja ter zadnja svetovna prvakinja Francija, na letošnjem celinskem tekmovanju pa še Norveška, Danska in Madžarska.

Adžić verjame v slogan "Slovenija gre naprej!"

Selektor kljub težkemu žrebu verjame v preboj na SP. Foto: RZS "Dobili smo brez dvoma najzahtevnejše tekmice iz drugega bobna. A nikoli do sedaj na žrebih nismo imeli pretirane sreče. Znova nas čaka trnova pot, a verjamem, da bo slogan "Slovenija gre naprej!" veljal tudi tokrat!" je takoj po žrebu za Rokometno zvezo Slovenije dejal selektor Dragan Adžić.

"Srbija dobro dela z mladimi rokometašicami. Sploh na drugi tekmi v gosteh nas čaka velik izziv. Naredili bomo vse, da ekipo čim bolje pripravimo na oba dvoboja, predvsem pa si želim, da kvalifikacije dočakamo zdravi in v še bolj kompletni zasedbi kot na letošnjem evropskem prvenstvu," pa se je Črnogorec na slovenski klopi, ki je v petek dopolnil 55. let, ozrl proti aprilskim kvalifikacijam.

Zadnjič sta se sicer reprezentanci udarili pred dvema letoma, ko so bile slovenske rokometašice po hudem boju v prvem delu evropskega prvenstva v Celju boljše s 27:24.

Žreb:



Slovenija - Srbija

Švica - Slovaška

Poljska - Severna Makedonija

Švedska - Kosovo

Portugalska - Črna gora

Ferski otoki - Litva

Češka - Ukrajina

Hrvaška - Španija

Avstrija - Turčija

Islandija - Izrael

Prve tekme bodo na sporedu 9. in 10., povratne pa 12. in 13. aprila prihodnje leto. Slovenska reprezentanca bo lovila peti zaporedni, skupno pa deveti nastop na svetovnih prvenstvih. Najboljša do sedaj je bila leta 2003 na Hrvaškem, ko je zasedla osmo mesto.